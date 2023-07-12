泰國將變天？政變上位9年 總理帕拉育宣布退出政壇　7/13將選新總理

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）在2014年軍事政變後開始掌權的泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）11日宣布將退出政壇，並在新政府成立前會繼續留任，但他承諾自己只是「暫時掌權」。

綜合外電報導，在帕拉育所屬、軍方支持的團結建國黨（United Thai Nation）5月14日國會大選中慘敗，在眾議院500個席位中只贏得36席，似乎也意味著民眾已無法忍受軍政府的獨裁，各界普遍預期帕拉育會做出退出政壇的決定。

現年69歲的帕拉育當過陸軍總司，是堅定保王派，曾領導軍政府直至2019年的選舉，接著國會又選擇由他續任總理4年，當時他宣稱得到民意的支持，是合法的的國家領導人，但反對者堅稱此結果為內定。

帕拉育在11日聲明中表示，自己已「達成許多成就」，「作為總理，我為了親愛的人民福祉，勤勤懇懇保衛國家、宗教、君主制，民眾正逐步獲享成果。」

「我努力在所有領域強化國家的穩定與和平，並克服國內外的許多障礙。」

帕拉育於2014年發動政變，以反腐敗為由推翻了女總理盈拉（Yingluck Shinawatra），這9年間帕拉育挺過諸多法庭訴訟、眾議院信任投票、質疑帕育的執政合法性的街頭抗議等挑戰。在反對者眼中，帕拉育則是個沒有民眾授權的機會主義者。

帕拉育宣布退出政壇後，泰國新國會準備於13日開會表決新總理人選，但目前結果仍在未定之天。