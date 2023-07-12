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台北市南京西路天坑路面復舊中 估7/13可通車

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/12 09:49
台北南京西路管路復舊施工。（圖／工務局）

台北南京西路管路復舊施工。（圖／工務局）

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）台北市南京西路311號前柏油路面8日突然下陷坍塌，緊急開挖回填後，10日又發生塌陷情形。根據工務局最新進度回報，今天一早正在作路面復舊工作，待民生管線復舊完成後再由新工處進行路面瀝青混凝土鋪設及養護，預計7月13日開放通車。

台北市工務局表示，新工處於10日完成南京西路道路掏空路基回填作業後，昨（11）日回填混凝土已達固化強度，目前三大民生管線已連夜完成埋設作業，今（12）日一早正在作路面復舊工作，預計中午過後完成路面復舊工作。

工務局說明，這次道路坍塌事件計自來水、電信及衛工管評估需重新埋管，大台北瓦斯公司雖於7月10日通氣測試，確認瓦斯管路安全無虞，但為確保瓦斯使用安全，亦決定重新埋設新管。

道管中心為加速管線復舊，整合大台北瓦斯公司、臺北自來水事業處為主要管路挖掘單位，分別於南京西路南、北側設置管路，供自來水、瓦斯及中華電信公司配管。

民生管線復舊完成後再由新工處進行路面瀝青混凝土鋪設及養護,預計7月13日開放通車。

至於路面坍塌的原因，工務局解釋，衞工管破損造成土壤經管線破損處被帶走，進而行成坑洞，與均勻的砂質土壤因地震力造成瞬間地下水壓力太大，而使地表承載力暫時喪失之土壤液化狀況不同，兩者不僅成因不同，其影響方式亦迥異。土壤液化主要是地震當下，地表層暫時失去承載力而造成地面破損或建物傾斜等狀況，並不會有土壤流失而形成的坑洞。
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