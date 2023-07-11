（台灣英文新聞／政治組 綜合報導) 巴拉圭總統當選人貝尼亞今天(11日) 率多名重要閣員訪台5天，他在桃園國際機場發表談話表示，希望讓巴拉圭與台灣更加緊密，後續將與他的經濟團隊合作，將雙方的關係帶往更好的地方。

巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：潘尼亞）應中華民國（台灣）政府邀請，於7月11日至15日率團訪台，訪團所搭乘的阿聯酋航空EK366班機在下午4時12分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮也親自前往國賓門接機。

巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Pena）（中）11日率團訪台，圖左5為外交部長吳釗燮。中央社

貝尼亞在桃機發表談話表示，很高興在相隔24年後再次來台，當他還是年輕學生時曾來台灣，有機會認識這個國家的美麗、豐富的歷史以及雙方的堅定的情誼，他即將在5週後就任巴拉圭的總統，並加強建交66週年以來台灣和巴拉圭的關係及友誼。

貝尼亞指出，期待著接下來幾天在台北與政府官員、民間企業及一般民眾交流，讓巴拉圭與台灣更加接近，也希望在接下來的5年裡，雙方可以更接近，並認為在此時巴拉圭與台灣需要更親近、更緊密合作。

中央社引述貝尼亞說，很高興可以和妻子、女兒及他的經濟團隊一起來台，經濟團隊將在未來幾年與他合作，將巴拉圭與台灣雙方的關係帶往更好的地方。

貝尼亞在結束致詞後，訪問團一行人接受媒體拍照，隨後由外交部人員引領通關離去。

外交部9日發布新聞稿表示，訪團重要成員包括候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga）。

外交部指出，貝尼亞伉儷在就職前即遠道來訪，適逢7月12日台巴建交66週年紀念日，對深化兩國傳統邦誼具重大意義。為示禮遇與重視，總統蔡英文及副總統賴清德將分別接見及設宴款待，並就雙邊合作及共同關切議題交換意見。

外交部說，貝尼亞訪台期間也將會晤吳釗燮並接受款宴，及拜會經濟部長王美花、衛生福利部長薛瑞元；此外，也將參訪台灣科技大學、財團法人台灣世界展望會，進行產業座談會及參觀經建文化設施。

總統府發言人林聿禪今天則表示，蔡總統誠摯歡迎我國友邦巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞伉儷率團訪問台灣

巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）伉儷應我國政府邀請，於今（11）日率團抵達台灣，展開至7月15日、為期5天的訪問行程。蔡總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎貝尼亞總統當選人率團訪問台灣。

林聿禪指出，此行適逢7月12日台巴建交66週年紀念日，別具意義，這也是貝尼亞總統當選人繼1999年後，睽違24年再度訪問台灣。蔡總統及賴副總統將分別接見訪問團，並設宴款待，就兩國合作及共同關切議題深入交換意見。

林聿禪表示，台灣與巴拉圭長期在科技、醫療、經貿、教育、以及農業等領域，有密切的合作交流；巴拉圭也長期在國際場域為我國仗義執言，堅定支持台灣的國際參與。特別是，貝尼亞總統當選人以台灣作為當選後第一個出訪的亞洲國家，充分展現巴拉圭即將就任的執政團隊，對兩國邦誼與未來發展的高度重視。

林聿禪進一步表示，蔡總統於2016年及2018年曾兩度出訪巴拉圭，巴國現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）也曾兩度訪台，兩國政府與民間的交流頻繁且緊密，期盼透過此行，持續深化兩國友好邦誼，增進兩國人民福祉，攜手為全球民主發展共同努力。

巴拉圭總統當選人貝尼亞伉儷抵台灣訪問 適逢7/12台巴建交66週年