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生技公司租大同大學實驗室涉製毒•釀火災才露餡　台灣警調循線逮12嫌犯

專案小組表示，初估此製毒集團不法獲利約達4.5億元，全案共計查獲12嫌。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/11 20:31
法務部調查局11日表示，醫藥生技公司章姓負責人涉以其化工專業背景成為製毒師，並租用大同大學實驗室、某內湖區民間實驗室製毒，檢警調循線破獲...

法務部調查局11日表示，醫藥生技公司章姓負責人涉以其化工專業背景成為製毒師，並租用大同大學實驗室、某內湖區民間實驗室製毒，檢警調循線破獲...

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導) 一家醫藥生技公司章姓負責人涉以其化工專業背景成為製毒師，並和集團成員租用大同大學實驗室製毒，不料爆炸引發火警露餡，檢警調循線破獲南北3座毒品工廠並逮12嫌送辦。

大同大學今天(11日) 表示，過去安排輔導老師與環安人員訪視並未發現異常設備或有刺鼻味道，學校也已建立檢討機制，將篩選進駐育成空間的廠商。

生技公司租大同大學實驗室涉製毒•釀火災才露餡　台灣警調循線逮12嫌犯

圖為章男承租的內湖區民間實驗室。（調查局提供）中央社

警政署刑事局今天指出，去年(111年) 2月獲報，指具有化工背景的製毒師48歲章男利用台北市大同大學實驗室做為掩護，進口製毒原料和設備製造毒品，隨即與調查局等單位組成專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。

專案小組查出，有化工背景的章男為一家醫藥生技公司負責人，民國108年4月以公司開發新藥物為由，向大同大學承租實驗室，疑因經營不善轉而製毒，並投入新台幣4000萬多元自中國進口毒品原料和設備，110年初製毒成功後，同年10月起量產製造第三級毒品K他命。

不料，去年3月間因製毒集團成員操作機器不慎，造成大同大學實驗室爆炸起火，警消獲報到場發現有製毒器具，隨後專案小組會同鑑識人員到場勘查採證，現場確為製毒工廠。

中央社引述專案小組指出，章男為縮短毒品製程，又利用其名下公司在台北市內湖科學園區中的實驗室研發製毒技術，專案小組趁章男未量產時，於今年5月15日將章男查緝到案，並查扣K他命成品、半成品，及大批製毒原料和設備器具。

專案小組另查出，有毒品前科的共犯48歲易姓男子在章男的實驗室習得技術後，也成為製毒師，另招募黃姓男子、李姓男子、鄭姓男子和陳姓男子等人共組製毒集團；黃男以製作醫療用顯影劑為由，承租高雄市大寮區2間廠房作為製毒場所、製毒原料收貨地址，鄭男、陳男則負責進口製毒化學原料。

專案小組報請高雄地檢署偵辦，去年5月31日執行拘搜行動，當場查獲正在製毒的易男、黃男及李男，並查扣K他命、第四級毒品鹽酸羥亞胺等共31公斤，及大批製毒原料與設備器具，後續循線查緝陳男、鄭男到案。

根據調查局新聞稿，專案小組成員結合調查局台南市調查處、南投縣調查站、南部地區機動工作站及保安警察第三總隊、台北市、新北市、高雄市、宜蘭縣、南投縣、彰化縣警察局等單位，從去年(111年) 5月至今年(112年) 6月，在台北市及高雄市大寮區，連續破獲3座第三級毒品愷他命(K他命) 製造工廠。所查獲的毒品成品、原料、製毒化學品多達15噸!

專案小組表示，初估此製毒集團不法獲利約達4.5億元，全案共計查獲12嫌，其中章男、易男、楊姓男子和張姓男子經法院裁定收押，其餘共犯以3萬至5萬元交保。
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