農委會與南庄賽夏合作！體現山林共管　資源循環之示範場域

立法院於112年5月16日三讀通過農業部組織法， 行政院農業委員會將升格為農業部。因應2040農業淨零目標、 健全糧食安全體系、保護農地及利用發展，實現農業多功能價值， 農業部將成立「資源永續利用司」為專責單位； 為確保陸域重要生態系及生物多樣性完整、強化森林及自然碳匯， 並永續分享森林生態系服務價值，改制林務局為「 林業及自然保育署」。資源永續利用司、 林業及自然保育署的施政願景，都是在自然資源永續利用的主軸下， 打造未來施政新動能。

為因應氣候變遷與國際環境快速變化， 農委會亟思強化農業韌性之路徑， 而原住民傳統生態智識及資源永續利用的精神， 正是實踐政策的最佳解方，農委會因此著手超前佈署， 與苗栗縣南庄賽夏合作進行資源循環、 永續林業經營及生態系惠益分享等工作，建構全國第一個山林共管、 資源循環之示範場域。

在示範場域內，農委會將首度對外揭露設置在林務局南庄苗圃的「 林業剩餘資材循環利用系統」， 這套系統運用以往被視為毫無利用價值且棄置於現場任其分解的枝梢 材、枝葉及部落農業剩餘等剩餘資材，透過循環系統產出燃料顆粒、 植物精油及生物炭等有效資源， 同時以系統產出之熱能乾燥林下經濟段木香菇， 讓廢柴華麗轉身成為綠金，實踐循環利用零廢棄、 建立可行之循環產業鏈及農業淨零等目標。

山林共管更是這個示範場域的最大亮點之一， 農委會林務局與南庄賽夏從簽訂夥伴關係開始， 以林下養蜂逐步建立互信基礎，在林務局新竹林區管理處的陪伴下， 輔導族人成立合作社並委託其進行人工林伐採、 國產材生產及撫育造林等工作；於此同時，林務局為接軌國際趨勢， 導入FSC(Forest Stewardship Council)森林認證，達成兼顧經濟、 社會及環境的永續森林經營， 在國際第三方驗證公司派員來臺稽核時， 族人與新竹林區管理處人員合作將符合FSC原則之林木經營過程完 整呈現，並落實FSC對原住民相關權益之要求， 讓新竹林區管理處順利於112年5月間通過稽核， 使南庄地區的國有林地成為由原住民協助政府取得國際認證之最佳典 範。

為實踐山林共管， 關注依賴森林生活者的生計是自然資源永續利用不可或缺之一環， 林務局與南庄賽夏致力發展里山綠色經濟， 將位於南庄鄉的昔日管制站廳舍，進行修復與美化後， 以森林小站為名，提供給部落作為商品展售與交誼的多元利用空間， 現場販售部落生產的森林蜜、段木香菇、 南庄橙果醬等林下經濟商品， 及循環利用系統所產出的各項植物精油、乾燥香菇等綠色循環產品， 建立南庄在地特色的綠色森林產業。為多元發展綠色森林產業， 引領國人進入隱藏版景點-賽夏秘境旅遊行程，體驗鬱鬱茂密的原始 森林樣貌，也是林務局與南庄賽夏合作的重要發展策略， 行程由部落長老引領，時空回到過去，循著先人的足跡， 走進加里山感受賽夏族人成年禮的森林考場， 停駐於忘憂谷用河谷的水洗卻悲傷， 進入樟腦寮遺址瞭解臺灣為何曾是樟腦王國， 最後在百年牛樟樹下接受生命樹的祝禱，讓賽夏文化的美麗， 敘述百年來的社會變遷。

農委會陳吉仲主任委員說「農為國本」，農委會組改升格為農業部， 是為回應全國農漁民的期盼，組改只是一個開端， 各項工作的啟動已經準備就緒， 永續發展是我們對於後代子孫的共同責任，永續林業、 生態臺灣則是我們所勾勒的未來願景， 農業部成立後將更具體推動氣候變遷之農業調適及淨零排放政策、 強化全國自然保育工作，並為國人打造更具韌性的農業，讓臺灣農業 得以永續發展。