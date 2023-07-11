六福「永續食癒」美食旅展線上開跑 最低43折

搶攻餐飲及暑假國旅市場商機，六福旅遊集團於7/14(五)啟動 線上美食旅展，統合旗下各單位資源，以「永續食癒」為主軸，「 由舌尖出發，感受永續美好新生活」為核心， 設計將美食與旅遊結合的餐旅券、遊樂園券、 及廣受消費者喜愛的各式優惠餐券等26種票券產品，最低優惠43 折起，包含美食旅展期間獨賣的熱銷商品「六福萬怡+一禮烘焙美食 通用餐券套票組(10張/套)」每套5,500元，一券在手即可 品嚐敘日、粵亮、大廳酒吧三大餐廳以及一禮烘焙法式手感烘焙。「 六福萬怡綠色食旅住房專案」9,999元， 兩人入住環保綠客房一晚、加贈早餐2客， 再享嚴選台灣溯源食材的粵亮廣式料理大地溯源雙人套餐。 以超優惠的價格回饋消費者支持，要讓消費者感到美味又好玩， 也能「用吃，讓環境更美好」。

夏季出遊超值CP專案關西六福莊「樂農遊住房專案」9,780元 ，兩人入住剛果藍天客房住宿一晚、加贈早餐2客、客家風味套餐2 客、連續兩日暢遊玩六福村水陸雙樂園， 再加贈淺山農事體驗採摘當季產物， 現享平日第三人入住招待專案全包，絕對是暑假最佳親子出遊首選。 「六福萬怡一泊三食美味假期住宿券」 8,999元，入住即享三大餐廳星級美饌，包含敘日自助百匯早餐 、靓皮烤鴨二吃以及大廳酒吧下酒小食，再加贈9,000元餐飲折 價券。「六福村雙樂園雙人星巴克套餐套票」1,666元， 一票暢玩六福村水陸雙樂園，再加贈星巴克咖啡套餐，樂享北台灣遊 樂園第一家引進由雀巢與星巴克合作結盟的星巴克咖啡服務。

聚餐必買！美食通用券超值優惠63折，超人氣粵亮烤鴨、 敘日吃到飽、JC Cat鳥籠下午茶、法式手感烘焙一次滿足

獲獎伴手禮限時優惠，企業送禮、美食團購滿額再享免運

熱愛美食的饕客，絕對不能錯過美食旅展期間獨賣的熱銷商品「 美食通用餐券套票組(10張/套)」每套5,500元，可於敘日 全日餐廳、粵亮廣式料理、大廳酒吧、 一禮烘焙依不同張數兌換指定餐點，大啖在地食鮮，最低62折起， 其中，使用1張券的話， 可兌換選項分別為敘日全日餐廳享用平假日早餐或平日下午茶、 粵亮廣式料理港點三品組、大廳酒吧400元內調酒二杯等，若使用 2張券則是敘日平日午/晚餐，盡享各種美食百匯主題餐檯， 或至大廳酒吧兌換平假日JC Cat 雲朵鳥籠下午茶一套，並享升級主題飲料不加價，4張券兌換粵亮經 典的靓皮烤鴨一套，再加贈第三吃。「 敘日全日餐廳自助百匯平日暢饗券」1,150元，優惠折扣76折 ，可享用平日午餐乙客或早餐兩客。「粵亮廣式料理 靓皮烤鴨二吃劵(6張/套)」每套10, 495元，平均一張僅要1,749元。

六福美饌針對公司福委會、 企業送禮以及美食囤貨祭出多款六福皇宮獲獎伴手禮套組優惠商品， 百大伴手禮「黃金蟲草鮑魚烏骨雞煲湯」1,299元，優惠折扣8 2折，嚴選台灣烏骨雞及黃金蟲草，添加鮑魚、南美貝等珍貴食材， 熬煮出鮮甜爽口而富餘韻的迷人風味， 黃金蟲草保留完整蟲草多醣體，營養加倍，送禮自用皆適宜。榮獲2 023銀髮友善食品「關西仙草茶1000ml*12入」1, 199元，優惠折扣83折，為夏日消暑解渴最佳選項。另外， 將六福皇宮經典料理轉換成好保存的常溫麵品「極品牛肉麵2入組 」499元、「南洋叻沙濃湯麵2入組 」499元通通買得到，六福美饌美食旅展全商品享滿2,000元 免運優惠，在家也能大快朵頤星級美食。

永續與美食、旅遊結合 關西六福莊、六福萬怡推綠色餐旅券，好吃又好玩！

FUN暑假！一票到底消暑暢玩六福村水陸雙樂園，再享星巴克、Q 萌哈妮鬆餅

關西六福莊推出「食踐大地三天兩夜 住房專案」，近距離觀賞非洲草原動物， 品嚐嚴選友善在地耕作食材以非洲特色塔吉鍋烹調出最新鮮的食物原 味，透過專業解說導覽認識淺山聚落豐富的生態資源， 理解淺山農場推動永續旅遊的實踐，透過參與「淺山農事體驗」、「 犀噗盆栽手作」認識蚯蚓怎麼製造出肥沃的有機堆肥營養土， 親手完成最特別的生態盆栽，以及參與寓教於樂的「 犀牛保育員體驗」近距離觀察犀牛與認識犀牛的生態習性， 還能連續兩天暢玩六福村主題遊樂園，二泊三食71折每人每晚平均 4,100元，平日再享第五、六人住不加價， 讓大小朋友遠離都市喧囂，獲得大自然滿滿的療癒能量， 領略大自然的奧妙。

六福旅遊集團旗下產品，始終堅持從「天然選材、健康烹調、 友善大地、在地食鮮」出發，從2019年開始， 參與台灣農業跨領域發展協會(AMOT)「溯源餐廳星級評鑑」， 台北六福萬怡酒店連續5年獲溯源資格認證，以「永續食癒」為主軸 打造的「綠色食旅住宿券 」9,999元，入住環保綠客房一晚， 響應環保不提供一次性備品，品嚐精心選用溯源食材， 講究新鮮健康「粵亮大地溯源套餐」， 除優先選擇台灣在地小農食材，從食材產地到餐桌，每道菜都經過逾 20道程序的層層把關，使用來自台東池上白米、 台中大安豬肉入菜，烹調出上湯花膠燉陽光豬、 極汁米香炆骰子和牛肉等共8道料理，吃得精緻， 同時感到安心又健康，來場吃好住好的城市綠色輕旅行。

單日出遊的話，可選擇「關西六福莊樂活淺山一日遊」，雙人價3, 280元，內含客家風味套餐、淺山農事體驗，化身一日農夫， 跟著專家進行種植、採摘、生物防治等農事步驟，親近土地，再加贈 好禮二選一，可任選開普敦商店1,200元折價券或福豚互動體驗 。六福村推「雙樂園雙人星巴克套票券」1,666元、「 雙樂園四人鬆餅套票券」3,200元， 可以盡情玩樂毋須煩惱吃什麼，9月10日前出遊， 更可一票暢玩水陸雙樂園，各種消暑滑水道設施，以及2023年首 度引進夢幻的透明「水上泡泡球」體驗活動，還有全台首見的6度C 「冰凍滑道」，感受急速俯衝與急凍快感，今夏最消暑。