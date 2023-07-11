台北凱達X願麗醫美 聯手推出醫美假期 5,299元起

漫長暑假展開，大家都想趁疫情過後的第一個暑假好好安排旅行放鬆身心。其實除了出遊，女性朋友們也不妨趁暑假來場美麗計劃，利用假期偷偷變漂亮，亮麗登場在親友面前！看好暑期醫美旅遊商機，台北凱達大飯店與知名皮膚科廖苑利醫師所創立的「願麗醫美」聯手推出醫美假期，專案每房只要5,299元起！

迎接暑假旅遊旺季，台北凱達大飯店推出多元的住房專案吸客，也特別針對「愛美」的女性族群推出「夏日美麗住房專案」，原價17,380元的精緻套房與家庭套房搭配專案每房平日不含早餐只要5,299元起，每房即贈熬夜抗皺胜肽眼霜筆15mL (原價1,480元)乙支與麗思醫美診所全館療程1,000元抵用金(不含特殊活動)乙張。再附贈乙張超值優惠療程券，可選擇打造身體完美曲線的「肌力PLUS」或是讓臉部容光煥發的全臉玻尿酸保濕療程。專案適合想要暑假過後來場華麗大變身的學生族群、揪閨密一起來趟返回青春的旅程，或是媽媽們也可以趁小孩在飯店泳池、遊戲室玩耍時去體驗貴婦等級的專屬醫美療程。體貼的男仕們也可以為七夕情人節安排一個安太座的輕旅行，邀另一半在炎炎夏日來趟美麗假期。

此外，暑假期間百宴自助餐廳也首度於每個週六加開下午茶餐期，並祭出「四人同行‧一人免費」優惠，平均每位只要663元！就可以享受超澎湃的「夏日祭」美食盛宴，包含了豐盛的海鮮冷盤搭配柏克金啤酒、多款以水果入菜的創意料理、清新風味的盛夏時蔬、「台灣復古懷舊冰菓室」的沁涼冰品、季節限定的芒果系列甜點…等，不僅視覺感官繽紛多彩，同時激起了夏日味蕾。

更多飯店優惠洽詢官網。