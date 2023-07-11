臺灣土地銀行落實授信均衡化　獲金管會兩大獎項肯定

金融監督管理委員會11日召開本國銀行總經理第55次業務聯繫會議及表揚典禮，土地銀行榮獲「六大核心戰略產業放款優等獎」及「辦理中小企業放款績優銀行均衡區域發展中區特別獎」兩項殊榮，由總經理何英明代表出席受獎。

金管會定期邀集銀行公會及本國銀行總經理舉辦業務聯繫會議，本次另表揚對六大核心戰略產業（資訊及數位產業、資安卓越產業、臺灣精準健康產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業、民生及戰備產業）、中小企業放款表現傑出之銀行，土地銀行順利拿下「六大核心戰略產業放款優等獎」及「辦理中小企業放款績優銀行均衡區域發展中區特別獎」。

過去土地銀行發展重心在土建融業務，惟近年經濟、地緣政治與金融環境變化劇烈，因此土地銀行董事長謝娟娟自上任以來即提出「業務數位化」、「人力優質化」、「授信均衡化」、「獲利多元化」及「落實企業社會責任」做為五大因應策略。在授信均衡化方面，為避免如美國矽谷銀行（SVB）業務客群過度集中的風險，謝董事長率領土地銀行翻轉過去思維，朝授信產業、集團、地區以及分行產品組合（Portfolio）全面分散的方向發展。

隨近年授信均衡化及推動ESG策略有成，土地銀行在2022年一舉拿下金管會評比「辦理中小企業放款績優銀行」、「辦理新創重點產業放款績優銀行」、「綠能科技產業特別獎」、「生技醫藥產業特別獎」、「新農業產業特別獎」獎項。

不僅如此，土地銀行近年也深受行政院國發會、經濟部、中央銀行肯定，接連獲頒「國家永續發展獎」、「中小企業信用保證融資業務績優金融機構」、「協助青創業者取得創業初期營運資金績效卓越」、「中央銀行中小企業專案貸款績優金融機構」等殊榮，顯見土地銀行有效發揮綠色金融宗旨，幫助臺灣新興低碳產業與中小企業取得資金活水。

土地銀行近年除主辦永續績效連結聯貸案及發行可持續發展債券，並聚焦綠色能源產業商機，例如太陽能光電、離岸風電、再生能源，同時運用「建築綠色融資行銷方案」鼓勵建築業建造綠建築、使用綠色建材、設置節能低碳及耐震設施、提升建築物能源效率。此外，在企業社會責任方面，土地銀行去年榮獲金管會頒發「金融服務業公平待客原則表現優良銀行」，今年更以「友善環境」、「友善利害關係人」為新方向，積極打造與客戶、員工共好的營運模式。

