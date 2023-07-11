13國36名扶輪親善大使體驗臺灣之美

新北市、臺北市政府與國際扶輪3481、3482地 區共同舉辦的青少年環臺自行車活動營，18名來自德國、波蘭、 捷克等歐洲各國青少年，加上18位雙北高中生，共13國、36位 青年學子參加。今（11）日上午7時於新北市政府市民廣場整裝啟 航，預計展開10天9夜、923公里的自行車環臺之旅，將於20 日返抵臺北市政府廣場。

教育局表示，新北市積極與產官學民合作，推動多元國際教育活動 ，創造豐富國際交流機會。這次中外青少年一起壯遊， 在自然情境中結交國際學伴，攜手解決旅行中的問題、完成任務， 相信必能培育出能合作、會溝通之國際青年， 也能成功落實國際外交、分享台灣之美。

國際扶輪3481地區主委林仁祥表示，國際扶輪3481、348 2地區青少年交換委員會舉辦環臺自行車活動營迄今已第9年， 此活動結合國際性、教育性、青少年， 打造三合一核心價值的服務計畫， 參加的青少年皆經過遴選及行前訓練，才能擔任國際扶輪親善大使。 過程中青少年可以體驗不同國家的多元文化， 獲得最珍貴的人生經驗。

國際扶輪3482地區主委唐麗芬也說，此次由捷安特公司提供專業 後勤補給，為增進國際交流及確保長途騎乘的安全， 學生行前接受國際交流注意事項、道安講習及騎乘練習等培訓， 也要先認識臺灣道路交通規則及風土民情。行程中則加入老街遊覽、 逛夜市等活動，讓青少年朋友體驗台灣在地文化。

平常假日就喜歡騎單車旅行的時雨中學學生潘詩婕分享， 今年暑假能有機會與國際友人騎自行車環臺， 想到既能鍛鍊語言能力又能結交好朋友，就覺得很興奮， 更期許自己能順利環臺。

教育局副局長劉明超也到場加油打氣，鼓勵36名青少年相互合作， 用心體驗異國文化、尊重欣賞不同的生活態度，進而締結友好情誼， 成為最具國際視野的親善大使，並邀請青少年夥伴環臺後拜訪新北， 體會新北市之美。

2023新北市、臺北市政府與國際扶輪3481、3482地區共同舉辦的青少年環臺自行車活動營，今(11)日於新北市政府市民廣場舉辦啟程儀式，一起歡呼gogogo！（照片來源：新北市教育局提供）

環台自行車活動準備鳴笛出發。（照片來源：新北市教育局提供）