綠色金融的領跑員！富邦金控發布2022年永續報告書

富邦金控今(11)日發布2022年永續報告書, 身為世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)唯一的台灣金融業會員, 富邦金控永續報告書連續兩年對應世界經濟論壇「 利害關係人資本主義與永續性衡量指標Stakeholder Capitalism Metrics(SCM)」,並連續3年以影響力評估( Impact Value, IMV)方法學之量化數據計算永續影響力,總計2022年富邦金 控共推動產業鏈約新台幣8.6兆元的產值增長,創造新台幣8.9 億元減碳效益,矢志成為力助產業邁向低碳轉型的綠色槓桿!

富邦金控董事長蔡明興表示,2022年富邦金控仍持續推動永續願 景工程,在金融與非金融兩大面向,都以實踐Run For Green™的永續悍將自許,以綠色金融領跑員之姿, 締造了三項第一:首先,富邦金控稅後淨利及每股盈餘業界第一, 連續14年蟬聯台灣金控每股獲利王寶座;第二,業務多元擴張, 創下台灣第一宗「金金併」里程碑,讓永續金融服務版圖更加完整; 第三,連續6年入選道瓊永續指數(DJSI)之最高榮譽「 世界指數」成分股,且在「社會面向」得分位居全球保險業冠軍。

Run For Green™奔向綠色 拓展企業金融、非金融永續價值

富邦金控2021年提出「Run For Green™」ESG倡議計畫,從金融、非金融兩大層面深耕ES G企業文化。2022年並持續透過富邦悍將棒球隊、 富邦勇士籃球隊及富邦贊助選手資源,發揮名人號召力、 擴大永續影響力。

從金融面來看,富邦金控針對電廠、煤礦、水泥、 石化及鋼鐵等五大高碳排敏感性產業,擬定准入及撤資標準; 台北富邦銀行亦與友達光電、台灣中油、 光寶科技等企業合作永續相關貸款;富邦投信募集ESG綠色電力E TF等,2022年永續主題投資金額逾新台幣3.5兆元, 期盼成為帶動「影響力投資」的領頭企業。

在非金融面向,富邦金控贊助四大馬拉松,承諾5年內為地球種下1 0萬棵樹,截至2022年12月已於全台種下7.3萬棵樹, 進度超前3倍。富邦金控更以四大永續策略:低碳、數位、激勵、 影響為主軸,導入「富邦演說秀」競賽,讓ESG融入到集團每一位 同仁的日常工作中,累計觸及人數超過18萬。

永續行動持續接軌國際,通過SBT科學減碳目標,覆蓋率逾50% 為亞洲金融機構之冠

富邦金控自2015年起啟動「永續經營ESG願景工程」 積極接軌國際,遵守赤道原則(EPs)、永續保險原則(PSI) 等國際準則與規範,並在2021年發布台灣金融業第一本氣候相關 財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)報告書,為永續經營之標竿企業。

2022年,富邦金控更是接連成為碳核算金融聯盟(PCAF)、 亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、投資人議合倡議氣候行動 100+(Climate Action 100+, CA100+)、百分之百再生能源倡議(RE100)會員,承諾 2040年全球營運據點100%使用綠電;並通過SBT科學基礎 減碳目標,成為1.5°C企業升溫目標 (Business Ambition for 1.5°C)、奔向淨零行動(Race to Zero Campaign)企業,針對自身投資部位,及對發電、 商用不動產、石化油氣、 電子製造業等投融資部位的減碳目標設定覆蓋率逾50%, 是亞洲覆蓋率最高的金融機構。2023年2月, 更加入自然相關財務揭露工作小組(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures),逐步導入TNFD框架, 將永續視野擴展至自然資本與生物多樣性。

富邦金控發布之2022年永續報告書, 延續往年採用專為投資人設計的永續揭露框架—SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 指標,以及對應世界經濟論壇的SCM永續性指標。 相較於一般永續報告書依循的GRI準則,SCM永續性指標奠基於 現有國際永續準則與框架,綜整後再分為治理、全球環境、 人與人權及財務資產四面向, 更融入其他國際永續倡議及論壇會員的意見, 有助提升報告書廣度及深度。

量化永續影響力 推動產業鏈新台幣8.6兆元的產值成長

富邦金控2020年起攜手東海大學企業永續影響力中心, 建立永續影響力管理架構,計算富邦金控為利害關係人創造之價值。 2022年結果顯示,富邦金控共推動產業鏈約新台幣8.6兆元的 產值成長,其中金融商品、服務與投融資活動約佔98%。 藉由投融資服務,富邦金控創造約293萬個就業機會及1.3兆元 薪資收益。

此外,為支持國際淨零趨勢及政府脫碳政策, 富邦金控持續挹注資源推動能源轉型,2022年投入超過新台幣1 93億元發展再生能源,創造新台幣8.9億元的減碳效益, 並動態權衡與調整投資組合、有效分配資源, 以期運用核心職能擴大永續投資效應,驅動產業創新與轉型。

富邦金控以世界級的標準督促自身的永續行動, 屢獲國際肯定與榮耀:已連續6年入選道瓊永續指數(DJSI)世 界指數成分股,2022年更榮獲「社會面向」 題組得分全球保險業冠軍、連續7年入選道瓊永續新興市場指數成分 股;連續7年入選MSCI永續指數成分股,MSCI ESG評比獲得AA級評等(最高為AAA級);Sustaina lytics評比位居全球保險業前三名; 首次參加即入選彭博性別平等指數(Gender Equality Index, GEI)。

富邦金控致力奔向綠色,希冀成為兼顧「目的與獲利」的ESG典範 企業,2023年上半年,富邦與日盛完成合併後, 富邦金控更將發揮整併綜效與價值,以綠色金融實現「富盛共好」。 隨著2022永續報告書正式上線, 富邦金控更首次製作動畫摘錄永續報告書精華, 分享富邦金控永續成果,期盼持續與台灣社會攜手Run For Green™,邁向淨零未來!

.富邦金控2022年永續報告書連結:https://bit. ly/富邦金控2022永續報告書

.富邦金控2022年永續報告書精華動畫連結:https:// youtu.be/3VAozc-LwBc