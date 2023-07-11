跟上多巴胺風潮了嗎?用色彩打造愉悅的居家生活 趕走夏天疲勞症候群

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年最受矚目的一組時尚關鍵字非「#多巴胺」莫屬，多巴胺又稱為「快樂物質」，主張在日常中加入豐富的色彩，刺激視覺產生勾起愉悅感的多巴胺。今年夏天，除了穿搭跟上流行，居家布置也不能忽略，快用顏色讓你與身邊的人都能夠獲得活力，趕走夏天疲勞症候群。

客廳：健康明亮黃色，將陽光帶進家中

黃色讓人聯想到陽光，能消除低落的情緒，不妨在客廳空間中混搭幾件黃色單品，帶動全室氛圍。HOLA首推山茶花滿版繡抱枕，山茶花柔軟的花瓣帶來輕盈的氛圍，搭配滿版繡花工藝，立體且不易退色，橘黃色調更能給空間增添亮度，帶來愉悅的能量。

而簡約現代的居家風格，則可選擇素色仿絲絨壓摺抱枕，雙面山型壓摺，仿絲絨壓紋搭配琥珀黃，夏日活力、秋冬奢華，是一年四季都適合的款式。

若是預算較足，也可以選購黃色沙發，美國經典休閒椅品牌La-Z-Boy單人全牛皮沙發，明亮黃色無論淺色調或深色調的牆色都能突出，實現包浩斯現代美學。

在客廳空間中混搭幾件黃色單品，帶動全室氛圍。（圖／HOLA）

餐廳：盎然有機綠色，打造自然沁涼餐桌

夏天厭煩在廚房裡大汗淋漓，可以選擇做一頓冷餐，並搭配摩登優雅的綠色餐具盛裝，打造充滿自然氣息的沁涼餐桌。來自德國的Arthur Krupp，專門製作供應餐廳和飯店的質感瓷器，其中Nature系列餐具，抽象轉化植物葉脈紋理為餐盤設計，呈現自然放鬆的氛圍。

若需要盛裝醬汁，深一點的盤型則可以考慮丹麥Bitz餐盤系列，霧面亮面釉的結合，優雅墨綠以及厚實原始的質感，給人出乎意料的驚喜。搭配同色系的玻璃水杯，森林氣息撲面而來，從視覺效果以及使用體驗上都帶來愉悅感。

臥室：療癒美好粉紅，開啟居家飛航模式

粉紅色能讓情緒以及肌肉感到放鬆，在臥室中適當加入粉紅色單品搭配柔和燈光，能釋放一天累積的緊張。托斯卡素色純棉歐式床寢，中性色調礦石粉，好搭不分季節。而居住空間較小的台灣，善用畸零處便可創造更多的生活空間，HOLA獨家代理荷蘭編織品牌Handed By，有多種尺寸供選擇，滿足各種使用需求，主打使用回收塑膠與自然纖維並堅持100% 職人手工編織，兼顧機能以及永續，是長年熱賣的單品。

在臥室中適當加入粉紅色單品搭配柔和燈光，能釋放一天累積的疲勞。（圖／HOLA）

若是擔心「多巴胺」顏色難以駕馭，HOLA創意處經理劉志仁則建議，「可搭配能夠海納各種色彩的自然木色作為基底，例如大面積木質調裝潢客廳中擺上亮色系沙發點睛；或是使用木質餐桌，也能輕鬆突顯出彩色餐盤的巧思。」建議新手可從餐桌開始嘗試，丹麥品牌 Core one北歐風胡桃實木餐桌，嚴選美國北方密度高、質地堅硬的胡桃木，板材經過手工打磨，呈現原始木材的光澤以及紋理，木材本身能自動調節濕度，更適合作為家具使用，輕鬆成就家的療癒感。