富邦期貨推出「期權先機」活動　掌握除權息旺季行情

進入上市櫃公司年度股東會旺季， 不少投資人會運用股票期貨資金門檻低、高槓桿、 交易成本低以及多空靈活操作等特性，尋找投資交易契機。 富邦期貨特別推出「期權先機」活動，7-9月活動期間開戶交易一 口即獲得100元發財金，交易凡達門檻，即可獲得將上市的最新款 iPhone 15手機或發財金。

7月台指期合約受鴻海、長榮航、陽明、聯詠等大型股除息影響， 產生期現貨套利空間。富邦期貨預估，7月台指期合約期間受影響點 數為292.81點，8、9月份合約期間預估亦分別有78.44 點及27.17點受影響點數。富邦期貨指出， 在股期除權息不用強制回補，以及現金股息除息日入帳之特性下， 建議可妥善運用股票期貨特性，掌握一年一度的除權息旺季行情。

有鑒於此，富邦期貨特別在「期權先機」活動中， 規劃所有客戶只要於三個月內交易股票期貨達500口，即可獲得5 00元發財金；交易國內外期權任意商品累計60,000口， 即可獲得將上市的最新款iPhone 15手機或等值發財金。而富邦期貨也特別於「期權先機」 活動網頁上，提供為股票期貨新手們特製的股期學堂、 彙整股票期貨重要資訊，還有「期貨新手看過來」教學影音， 帶領新手投資人輕鬆掌握股票期貨。詳情請上富邦期貨活動官網（h ttps://shorturl.at/bpuE3 ），或至富邦期貨粉絲團掌握最新活動資訊！