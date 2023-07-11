科技業挺新北青農　攜手同創永續共好

今(11)日新北市副市長劉和然出席「 新北青農力結合科技業 共好備忘錄發布會」，見證全國產業公會、科技業者、 企業福委會代表與本市青農聯誼會簽屬共好備忘錄， 為該市青農開創科技業通路， 企業也能透過支持台灣在地農產品達到綠色消費以及買到健康農產品 ，達成對環境、生產者和消費者共好。

這次發布會邀請到台灣區電機電子工業同業公會、 中華電信職工福利委員會等10家不同地區和類型的企業代表， 預計可將新北青農優質健康產品推廣給旗下會員及員工數達84萬人 ，作為員工團購、節慶送禮等優先採購目標， 同時新北市青農也提供平均9折的企業團購優惠。此外預計於8、9 月份農業局也將前往科技園區辦理2場次青農展售活動， 讓企業可以實際與新北青農交流，了解農友生產歷程及理念， 民眾朋友能更放心購買。

為了讓農友能更有生產效率及對於農業發展更有想法，今(11)日 也辦理農業交流論壇， 邀請到台灣地方創生基金會董事何培鈞與青農交流， 現場新北金山青農同時也是北海創生發起人賴家華， 也與何培鈞針對農業如何結合企業ESG， 提高協作意願等議題進行精采的互動。未來新北市府也將辦理3場次 智慧農業交流論壇，讓青農與不同領域專家交流互動，創造新火花， 協助青農運用科技管控生產品質、提升生產效能及農業經營實力。

福委股份有限公司董事長施世昌表示， 福委公司為竹科園區內各公司提供職工福利整合服務，如台積電、 聯電、聯發科等公司的特約商店及相關福利外包及永續服務， 這次認識到新北眾多精緻且高品質的農特產品， 像是新北好茶及蜂蜜等， 後續也會將這些新北青農所生產的產品推廣到竹科園區， 支持台灣在地小農，符合企業ESG宗旨， 也讓園區工程師及上班族吃到健康安全農產品， 符合公司創造共享價值的精神。

新北青農聯誼會會長盧苡甄表示，新北市農業局除了專案協助農友解 決包裝設計、場域改善及推廣食農教育外， 也統整了新北青農產品資訊，將青農產品目錄上架至新北青農力網頁 ，企業代表及民眾朋友都可以一次看見新北青農優質產品，透過市府 這次協助媒合科技業通路， 能將新北市各地青農夥伴的產品讓更多人認識。

新北市副市長劉和然表示，透過與科技業簽署共好備忘錄， 媒合科技業購買青農產品，為青農開創新通路， 讓青農可以無後顧之憂地持續生產對環境友善的農產品， 企業與民眾也能買的健康、吃的健康，達到「農業健康市/式」 的共好目標。新北市未來將不只協助新北青農， 更會將共好網絡擴散到全台，串聯其他縣市更多農友和科技業者， 分享新北市擁有的資源，達到全台共好。

資料詳洽：

新北青農力網頁: https://ntpcnewfarmer.choice- client2147.com/



今(11)日新北市副市長劉和然出席「新北青農力結合科技業 共好備忘錄發布會」，見證全國產業公會、科技業者、企業福委會代表與本市青農聯誼會簽署共好備忘錄。（照片來源：新北市政府農業局提供）