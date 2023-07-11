更新時間: 2023-07-11 18:02

首次發稿: 2023-07-11 17:10

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）內政部移民署聯合審查會議今天(11日) 通過馬英九基金會邀請陸生來台交流案，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，肯定蔡政府順應支持兩岸青年交流的廣大民意，從善如流同意此次陸生訪台案。

蕭旭岑今下午透過新聞稿指出，稍早接獲內政部移民署通知，馬英九基金會邀請中國大學生暑期來台交流案已獲聯審會通過，由北京大學前校長郝平率領的北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等37人，將於15日來台，進行為期9天8夜的學術交流。

他表示，肯定蔡政府順應支持兩岸青年交流的廣大民意，從善如流同意此次陸生訪台案。從政府各部門的專業審查，也證明行政院長陳建仁指控的陸生來台統戰之說，根本站不住腳，希望蔡政府不要再走抗中與抹紅的老路，真正支持兩岸全面恢復交流。

中央社引述蕭旭岑說，雖然蔡政府遲至訪問團出發前3天，才同意核發入台證，致使訪問團產生許多技術性的困難，但馬英九基金會將努力克服，盡力使訪問團此行順利圓滿。

他指出，此次邀請過程中，特別感謝國民黨立委賴士葆多方斡旋，全案方能順利推動，並讓教育部、移民署及陸委會等相關單位，能更了解台灣社會希望兩岸青年加強交流的真正民意。

馬英九基金會邀37名中國大學生訪台 台灣移民署聯審會同意!

首次發稿: 2023-07-11 17:10

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）馬英九基金會邀陸生訪台，教育部函復可進入移民署階段。移民署表示，今天(11日) 會同相關機關共同審查此案，聯合審查會決議同意中國5校師生來台參訪。

馬英九基金會邀中國學生來台交流，教育部要求台大等5校說明交流必要性、安全保證等，引起討論。教育部長潘文忠5日表示，已函復馬英九基金會，後續的出入境程序，由移民署辦理。

對此，移民署11日下午發布新聞稿表示，今天會同相關機關共同審查「財團法人馬英九文教基金會邀請大陸學生訪台案」，經聯合審查會決議，專案同意本案中國師生來台參訪。

移民署說，馬英九文教基金會以往未曾申辦陸人來台，在本次受理及送件過程中，政府充分提供相關協助，讓基金會人員能於最短時間內完成送件申請，並透過聯合審查會審查，同意中國5校師生來訪。

移民署表示，兩岸青年交流政府都樂觀其成，疫情解封後迄今，已陸續開放陸生學位生、交換學生及短期研修生來台，也呼籲邀請單位在相關活動上能妥為規劃，以維護校園安寧及安全，確保健康有序的學子交流，促進兩岸良性互動及和平穩定發展。

根據中央社，馬英九昨(10日) 表示，他赴中國祭祖時最大的收穫是再次開啟兩岸青年學子的文化交流，而兩岸多交流就可以促進和平，兩岸年輕人的互動是「渾然天成、欲罷不能」。

據悉此次來台的37名陸生，分別來自中國北京、清華、復旦、武漢、湖南等五所大學。預計7/15至7/23來台灣進行9天8夜的訪問行程。

馬英九基金會臉書說明，該基金會在2018年成立「大九學堂」，今年三月底到四月初，馬英九曾率領「大九學堂」30名學員訪問中國，12天走訪五個省份，橫跨四千里路，並與武漢、湖南、復旦三所大學師生交流，讓兩岸年輕人彼此交流。馬英九臉書PO文指出，此行讓中國各界看到台灣「大九學堂」同學的素質與風采，引發各界熱烈迴響。

馬英九基金會邀37名中國大學生訪台 台灣移民署聯審會同意!