南韓25~49歲男性近半數未婚　當局預估2070年老年人口比重將達46.4%

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）據南韓當局統計，25~49歲韓國男性有近一半未婚，未婚女性比率也高達30%，南韓人口預計在2070年時將減少至3800萬人。

韓國經濟報導，據南韓統計廳「低出生率及韓國社會變化」資料顯示，去年結婚件數共19萬2千件，與1970年29萬5千件相比，減少10萬3千件。

男性平均初婚年齡為33.7歲，女性為31.3歲；25至49歲男性未婚比率自2010年的35.3%增加至2015年的40.2%，至2020年更高達47.1%，女性未婚比率則自2010年22.6%，增加至2015年27.1%，2020年達32.9%。

隨著結婚人口減少，新生兒數也隨之減少。

南韓2022年新生兒數為24萬9千名，與十年前2012年的48萬5千名相比，減少將近一半，出生率自2012年的1.3減少至去年的0.78。

南韓統計廳預測，南韓人口自2020年達5182.9萬名人口的高點後將持續減少，預計2041年將減少至4000萬人左右，老年人口比重也將從目前的18.4%增加至34.4%。

若依目前趨勢持續下去，2070年時南韓人口預計將減少至3800萬人，老年人口比重將增加至46.4%，高於勞動人口的46.1%。

依國際定義，65歲以上老年人口占總人口比率達7%稱為「高齡化社會」，達14%稱為「高齡社會」，達20%稱為「超高齡社會」。

另外，在韓外國人與多元文化家庭則是持續增加。

去年南韓國內15歲以上的外籍人士有130萬2千人，與2012年相比增加38萬8千人，此外，2021年多元文化家庭為38萬5千戶，佔據全體的1.7%。