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夏日消暑更兼具增強能量 大苑子Red Bull系列 能量小火龍後再推能量小桃氣

By 台灣英文新聞
2023/07/11 16:14
Red Bull能量小桃氣將於7/12上市

Red Bull能量小桃氣將於7/12上市

翻玩鮮果飲創意的大苑子，自2007轉型鮮果飲品後，推出許多經典鮮果調茶的創意飲品，在純茶與鮮奶類飲品中獨俱一格，透過全台門市調果師，將鮮果調茶的完美比例呈現給所有消費者，都能品嚐到最著時、最剛好的鮮果滋味；今年夏天攜手Red Bull一起開心fun暑假，繼「Red Bull 能量小火龍」後，7/12(三)再推「能量小桃氣」，讓整個夏天活力滿滿、能量滿滿。

「Red Bull能量小桃氣」(99元/大杯)，全台首發以百分百鮮搾葡萄柚汁搭配香甜爽口蜜桃草莓風味 Red Bull能量飲。一入口，濃郁果香伴隨淡雅柚香與綿密氣泡，酸酸甜甜，每一口都擁有滿滿幸福的輕新能量！

另外，夏日綠寶石奇異果肥來了，大苑子奇異果系列6/30回歸，嚴選百分百新鮮紐西蘭Zespri奇異果，果香濃郁、營養滿分；「奇異果冰鑽」(65元/中杯，85元/大杯)，以紐西蘭Zespri奇異果製成沁涼冰沙口感，如鑽石般璀璨的外表，再加入香甜蘋果及蜂蜜，成就一杯杯完美又豐富的盛夏滋味！「奇異果翡翠」(60元/中杯，75元/大杯)，以100％新鮮現打奇異果汁，融合爽口翡翠與蘆薈，酸酸甜甜的豐富滋味、營養滿分的幸福選擇！

炎炎暑假，現在來一杯冰飲不但要能沁涼消暑，更要兼具補充失去的能量，大苑子暑假力作「Red Bull能量小桃氣」、奇異果系列，能量滿分，營養滿分，陪您一起開心fun暑假。

更新時間 : 2023-07-11 19:48 GMT+08:00

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