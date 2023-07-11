台北遠東香格里拉【香宮、望月樓】首度同台 雙城粵廚‧美饌生輝

台北遠東香格里拉自2016年於新板核心地段開設館外據點、現有新北美食地標之稱的「Mega50餐飲及宴會」，而今首度集結館內外旗下兩家粵菜餐廳的新銳名廚─香宮的廖晉輝與望月樓的蘇權暉，於七月攜手推出『雙城粵饗』美食活動，以精銳盡出的拿手佳餚，演繹一套主廚精選套餐和各自爭輝的單點選項，套餐每位2,688元，單點每道180至1,880元不等。雙廚駐點於香宮獻藝時間為7月5日至16日，望月樓則為7月19日至30日，勢必為雙北饕家帶來不同凡響的飲饌享受！訂位專線：香宮(02)7711-2080，望月樓(02)7705-9703。

位於台北遠東香格里拉六樓的「香宮」，堂皇大氣，自首屆2018台北米其林刊行後，便以『精選餐廳』登榜迄今，是台北人心中經典不敗的粵菜名店！去年甫加入香宮的廖晉輝主廚祖籍廣東，生於吉隆坡，及長便赴新加坡跟隨多位香港名廚精進廚藝，先學燒臘、後攻粵菜，年僅36歲的他，細膩精緻菜品以「當代經典」樹立風格，色味襲人！

而坐落於新北地標百揚大樓48樓的「望月樓」，以新派粵菜和造型港點聞名各界，居高臨下，典雅舒適，多次被重量級食評家譽為新北第一粵菜餐廳！港籍主廚蘇權暉因家學淵源出道甚早，後又師承米其林星級主廚和多位香港名廚，現年43歲卻已擁有30年的不凡資歷，他的技藝根植傳統又勇於創新，固守道地滋味又講究排盤之美！

此次『雙城粵饗』套餐定價為每位2,688元，8道精美菜色包括：金箔黑松露蟹餃皇(廖晉輝)、金箔百香果香芒脆蝦球(廖晉輝)、鮮蟹肉石榴球(蘇權暉)、松茸日月魚燉螺頭(蘇權暉)、鴻圖遼參燴珍珠龍膽(廖晉輝)、翼豆年糕蔥爆頂級澳洲和牛(蘇權暉)、藍鑽蟹肉燴稻庭麵(廖晉輝)、楊枝甘露(蘇權暉)，食料講究，做工浩繁，精妙呈盤，風味流轉，引人入勝！

至於主廚單點推薦，也以對仗方式，羅列頂級粵餚必備的燉湯、牛、豬、魚、海鮮、港點六類選項，雙廚各出一款、共計12道佳作，以海鮮為例，蘇權暉的「鮮蟹肉石榴球」(580元)師法潮州老菜，需費工煎妥一張張的蛋白皮，再包入混合了現拆蟹肉、新鮮干貝、蝦仁、雞腿肉的餡料，以芹條綁住封口，頂端修成花瓣，變身可愛的小石榴球，吃來鮮美至極！廖晉輝的代表作「金箔百香果香芒脆蝦球」(588元)，也以吸睛美型先聲奪人，酥脆不膩、考驗烹技的惹味大明蝦，有主廚特調芒果美乃滋和金箔加身，魅力四射！