猴痘單週+11 全部男性、接觸者共27人 全台灣累計232例確診

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內新增11例猴痘(Mpox)本土確定病例，均為本國籍男性，經疫調匡列相關高風險接觸者27名，已進行衛教並自我健康監測21天。疾管署再次提醒，7月5日起，擴大猴痘疫苗接種之目標對象為「近1年有風險性行為者，呼籲符合條件者盡速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

疾管署說明，11例本土確定病例中，居住縣市為北部7例、中部2例、南部2例，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於6月13日至7月3日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於7月4日至7月8日確診。

我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至7月10日累計確診232例病例(217例本土及15例境外移入)，其中167例已康復，6例仍住院治療中、59例於居家自主健康管理中。

疾管署提醒，7月5日起，擴大猴痘疫苗接種之目標對象為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種，呼籲符合該等條件之民眾，尤其感染過性病或性接觸對象有性病風險，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

目前全國共104家合作醫療院所可提供接種服務，且其中11縣市、29家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。另各縣市衛生局亦積極規劃設置社區外展接種站提供接種服務，以提升猴痘疫苗接種目標對象接種之可近性。

疾管署呼籲，在完整接種完2劑疫苗之14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險之外，民眾如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。