5天用戶破1億 新社群軟體Threads走紅速度超車ChatGPT

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)擺明衝著推特(Twitter)而來的新社群軟體Threads,推出5天就收穫1億註冊用戶,成功打敗上一個當紅炸子雞ChatGPT,登上新一代社媒之王的寶座。

路透報導,上周才上架的Meta新App,推出短短幾天就屢破紀錄,名人、網紅、政治人物、新聞從業人員都急著加入平台卡位。分析家指,挾著驚人氣勢的Threads,恐怕是推特不得不正視的勁敵。

母公司Meta執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)意氣風發說道,「我們甚至還沒開始行銷呢。」

美國人工智慧科技公司OpenAI旗下的聊天機器人ChatGPT,今年1月創下史上成長最快的消費者應用程式傲人成就,但當時也已推出了2個月,Threads則輕鬆超越其成績。

在馬斯克(Elon Musk)接掌推特之前,Twitter每日約有2.4億可變現之活躍用戶,但自他掌權後,此數字料已大跌。根據以色列網路數據分析公司Similarweb,Threads剛推出那幾天,推特的流量較上年同期降了11%。

對於新對手的挑釁,推特執行長雅克里諾(Linda Yaccarino)不甘示弱,11日推文霸氣表示,上周Twitter創下了2月以來最高單日使用量。「世上只有一個推特。」(There’s only ONE Twitter.)

Don’t want to leave you hanging by a thread… but Twitter, you really outdid yourselves! Last week we had our largest usage day since February. There’s only ONE Twitter. You know it. I know it.