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5天用戶破1億 新社群軟體Threads走紅速度超車ChatGPT

推特如臨大敵（嗎）

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/11 15:46
Meta新軟體Threads（圖／美聯社）

Meta新軟體Threads（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）擺明衝著推特（Twitter）而來的新社群軟體Threads，推出5天就收穫1億註冊用戶，成功打敗上一個當紅炸子雞ChatGPT，登上新一代社媒之王的寶座。

路透報導，上周才上架的Meta新App，推出短短幾天就屢破紀錄，名人、網紅、政治人物、新聞從業人員都急著加入平台卡位。分析家指，挾著驚人氣勢的Threads，恐怕是推特不得不正視的勁敵。

母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）意氣風發說道，「我們甚至還沒開始行銷呢。」

美國人工智慧科技公司OpenAI旗下的聊天機器人ChatGPT，今年1月創下史上成長最快的消費者應用程式傲人成就，但當時也已推出了2個月，Threads則輕鬆超越其成績。

在馬斯克（Elon Musk）接掌推特之前，Twitter每日約有2.4億可變現之活躍用戶，但自他掌權後，此數字料已大跌。根據以色列網路數據分析公司Similarweb，Threads剛推出那幾天，推特的流量較上年同期降了11%。

對於新對手的挑釁，推特執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）不甘示弱，11日推文霸氣表示，上周Twitter創下了2月以來最高單日使用量。「世上只有一個推特。」（There’s only ONE Twitter.）

敵人來勢洶洶，煙硝味十足，相較之下，其他小雜魚就顯得不是對手。檯面上幾個喊得出名字的軟體，如Mastodon、Bluesky、Truth Social與T2，規模都還不足以構成威脅。

推特老闆馬斯克（Elon Musk）對Threads的挑釁嗤之以鼻，並揚言要控告Meta竊取了Twitter之所以能站上今日地位的商業機密。然而，法律專家認為，其指控很難站得住腳。

作為Instagram的姊妹App，Threads激似推特，難怪被批抄襲。其主打文字，一篇貼文字元數上限500，多於推特的280，可張貼連結、圖片、5分鐘以下的影音，可按讚、評論、分享。

Threads尚欠缺訊息功能，以及企業用戶仰賴使用的桌機版。它也無標籤、關鍵字搜尋功能，對廣告商吸引力有限。此外，推特的一大作用是即時大事分享追蹤，就這點而言，Threads目前並無競爭力。但，在馬斯克一手掀起推特之亂後，欲尋求替代品的出走潮是可以預期的。

目前Threads介面乾淨清新，並無廣告。祖克柏表示，要待用戶人數達到10億後，才會考量變現需求。另一方面，IG負責人莫瑟里（Adam Mosseri）上周指，Meta無意取代Twitter，Threads盼能聚焦較輕鬆的主題，如體育、音樂、時尚、潮流。不過他也坦言，政治等硬新聞題材，勢必也會蔓延至Threads。
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