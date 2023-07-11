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南台灣登革熱疫情外擴 單週暴增125例 屏東6年零本土破功

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/11 14:40
疾管署統計，國內上週新增125例登革熱本土病例，個案居住地以台南104例最多。（圖/pixabay）

疾管署統計，國內上週新增125例登革熱本土病例，個案居住地以台南104例最多。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）疾管署統計，國內上週(2023年7月4日至7月10日)新增125例登革熱本土病例，個案居住地以台南104例最多，高雄則新增一名僅8個月大的女嬰，此外，6年沒有本土疫情的屏東縣也在今年破功。截至7月10日，全台累計298例本土病例，病例數已達2017年同期以來最高。

疾管署說明，125例登革熱本土病例，個案居住地為台南市(104例)、雲林縣(13例)、高雄市(7例)及屏東縣(1例)，個案年齡介於未滿10歲至80多歲，其中51例女性、74例男性，發病日介於6月6日至7月10日。

上述個案若依居住地區來細分，台南市仁德區44例、東區30例、永康區20例、安南區4例、北區2例、南區、歸仁區、新營區及新化區各1例，雲林縣古坑鄉11例及斗六市2例，高雄市湖內區及路竹區各2例、三民區、大社區及左營區各1例，屏東縣屏東市1例，

各地疫情分析：

  • 台南市目前兩處疫情群聚區分別位於仁德區/東區交界、永康區五王里及其週邊里別，多數新增個案與疫情群聚區具關聯性，由於病例分布里別有逐漸外擴趨勢，顯示疫情仍有升溫可能。
  • 高雄市新增7例病例中，除1例大社區個案外，其餘個案均有台南市活動史，而路竹區個案於高雄市活動地附近查獲各式積水容器且孳生病媒蚊，亦不排除於當地感染風險或引發疫情。
  • 雲林縣新增病例均與古坑鄉荷苞村疫情群聚區有關。
  • 屏東縣新增1例病例亦曾於潛伏期內前往雲林縣疫情群聚區，顯示疫情仍未趨緩。

疾管署提醒，近期南高屏三縣市病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，須持續加強孳生源清除。此外，為能盡速控制疫情，降低病媒蚊密度，衛生單位在疫情發生地區進行孳生源查核清除和化學防治工作，也請民眾配合。

目前正值登革熱流行期，氣溫炎熱且時有降雨，有利於病媒蚊孳生。由於登革熱病媒蚊之一的白線斑蚊分布全臺，加上暑假期間人員南北往來頻繁，登革熱有向外縣市擴散可能，請民眾於戶外活動時做好防蚊措施，例如：穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑；並務必落實「巡、倒、清、刷」，經常巡查家戶內外是否有容器、帆布、廢輪胎或水溝等積水處，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。

疾管署特別提醒，病媒蚊之一的埃及斑蚊喜好在室內活動，即使不出門仍可能遭叮咬並感染登革熱，尤其年長者、幼兒在家時間較長，應特別留意，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

國內今(2023)年截至7月10日累計298例本土病例，其中台南市267例、雲林縣19例、高雄市11例及屏東縣1例，全國病例數已達2017年同期以來最高；目前已累計6例重症病例，其中5例仍住院治療中；年長者及高風險族群須持續注意重症病例發生風險及宣導警示徵象及出血徵兆。

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