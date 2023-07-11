【7月3場演說談台灣經濟】郭台銘：一路相挺國民黨高層•勿中「離間計」斷送美好勝戰

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘今天(11日) 上午11時左右在臉書以【不要挑撥而斷送美好的勝戰】po文指出: 昨天（10日) 深夜，他想起《三國演義》馬超與韓遂的故事。

曹操欲趁劉備取西川的機會，出兵江東，卻未料馬超、韓遂起兵從背後突擊。基於昔日之情，曹操於是請韓遂出陣對話，

足足聊了一個時辰，儘管未聊任何軍情， 但這讓馬超起了疑心。

隨後，賈詡又獻計，要曹操親筆撰信給韓遂，並在文中機密處全部改抹。馬超聞訊而來，直接向韓遂索閱該信。

果然，一介勇夫馬超看了被塗改的信件之後，疑心大增， 而後兩人心生間隙，彼此追殺， 曹操隨後趁機攻入，大敗馬超。

郭台銘說：

這是《三國演義》著名的離間計，為了達到自己的目的，不惜說謊、挑撥他人之間的矛盾，使其兩敗俱傷。

在國民黨提名總統參選人之後，他仍然十分關心中華民國與國民黨的未來，因為唯有非綠陣營的整合與團結，方能下架民進黨。

然而，近日有心人居中挑撥、抹黑、扭曲，這明顯是在操作非綠陣營的敵對，鷸蚌相爭，將使得漁人得利，郭台銘對此感到憂心與痛心。

郭台銘強調，對於國民黨高層，他始終一路情義相挺、真心付出，並無任何怨言。此刻民意多數依歸，是盼望政黨輪替，美好的勝戰就在眼前，切莫大意失荊州。

在po文最後一段，郭台銘特別呼籲:

不必要的攻訐與捏造到此為止，盼彼此能共同努力， 希冀彼此團結一心，共同呼應民意， 攜手對抗積腐已深的民進黨政府。

郭台銘今天稍早另一段po文指出: 感謝吳子嘉董事長的平台，他將在7/14、7/15與7/21，到高雄、台中與新北展開演講。

他說，這些年來，民進黨不斷消費「矽盾」、「護國神山」這些名詞，但只要攤開產業發展歷史，就會發現他們不僅毫無建樹，也從來未解決五缺問題。

台灣的經濟，下一步該何去何從？他將向大家闡述自己的想法！

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