「PRIME」能量飲料咖啡因含量＝6罐可樂 英國、澳洲校園禁賣 美國參議員籲FDA調查

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）由美國YouTube 名人Logan Paul與英國網紅、饒舌歌手KSI共同創立的飲料品牌「PRIME」在兒童、青少年族群廣受歡迎，近日卻被爆出其能量飲料含有危險的咖啡因含量。美國民主黨參議院領袖Charles Schumer呼籲美國食品與藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）應對飲料進行調查。

美聯社報導，飲料品牌「PRIME」在兩位YouTube 名人加持下，去年甫一上市即造成轟動，在雜貨店、校園捲起一股搶購風潮，而這一種以霓虹色包裝的絢麗飲料宣稱無糖且純素食，近來卻被爆出，每12盎司的PRIME能量飲料，咖啡因含量竟高達200克，相當於6罐可樂或2瓶紅牛。

由於其咖啡因含量如此高，英國、澳洲一些學校已宣布禁止在校園內販售PRIME飲料。一些兒科醫生也紛紛出面警告，攝取過量的咖啡因，可能會對孩童的健康產生影響，例如心臟問題、焦慮和消化問題。

週日（9日）Charles Schumer已發出正式信函，要求FDA對PRIME飲料展開調查，並提醒消費者和家長小心，因為這個讓孩子們如此癡迷追逐的產品，可能對他們的健康產生嚴重影響。

對此，PRIME公司代表說明，他們能量飲料包裝有明確標示「不建議18歲以下兒童飲用」，並強調其咖啡因含量與其他牌子的能量飲料相差不多。

PRIME公司發言人Alyx Sealy在一份聲明中表示，作為一個飲料品牌，我們的首要任務是保護消費者的安全，因此我們歡迎FDA或其他單位的建議與指教。Alyx Sealy還說他們也有完全不含咖啡因的瓶裝運動飲料。

對此，Charles Schumer認為，PRIME的瓶裝運動飲料和罐裝能量飲料，2者的網路行銷話術幾乎沒有明顯差異，容易讓人誤會只是罐裝與瓶裝的包裝差異，導致很多家長以為只是幫小孩買果汁之類的飲品，「結果竟是喝下了一大鍋咖啡因」。

Charles Schumer還說，除了飲料的原料和咖啡因含量外，網路上一搜尋PRIME會跳出一堆贊助廣告，上面宣稱的內容也都應該受到調查。

《咖啡因小百科》

一般建議成年人每天不該攝取超過300毫克的咖啡因，至於孩童呢？依照美國兒科醫學會 American Academy of Pediatrics (AAP)建議12歲以下應避免所有咖啡因製品，包含咖啡、茶類、汽水和其他含咖啡因的飲料，12至18歲的青少年，每日攝取量則應該控制在100毫克以下。

根據農業兒童網資料，當孩童攝取過量咖啡因，會使情緒興奮、緊張、焦慮、亢奮、暴躁，加上肌肉不易放鬆，會讓小朋友精神不易集中。咖啡因有利尿功能，會讓水分大量排出，導致孩童體內鈣、鎂等礦物質跟著水分流失，而鈣和鎂又影響骨骼發育和肌肉放鬆。

此外，咖啡和茶中的單寧酸、草酸，也會降低鈣質和鐵質的吸收，對生長發育和紅血球建造也會有影響。