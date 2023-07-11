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瓦格納兵變新劇情 叛軍當天掌握俄國核武？首腦普里格津與普丁已「坐下來談」

普里格津與瓦格納多名指揮官，在事發後已與普丁面對面進行了「開誠布公」的對話

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/11 12:22
瓦格納傭兵集團首領普里格津（左）與俄國總統普丁的面具紀念品（圖／美聯社）  

瓦格納傭兵集團首領普里格津（左）與俄國總統普丁的面具紀念品（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）6月24日的瓦格納傭兵集團（Wagner Group）一日兵變，留下許多謎團。俄羅斯10日放出消息，總統普丁（Vladimir Putin）與集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）已於事件5天後會面，從死忠黨羽變叛變者又大和解的劇情，是真的言歸于好還是又一場作戲，外界霧裡看花。

路透美聯社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）透露，普丁與普里格津、瓦格納指揮官等共35人，已於6月29日見面，進行了三小時的會談。

佩斯科夫指出，普丁在會中對烏克蘭行動、叛變一事提出了「評估」，聆聽了眾人的解釋。他給了傭兵指揮官幾項提議：加入俄軍、自瓦格納退役、或追隨普里格津的腳步，落腳白俄羅斯。諸位軍士也強調了效忠普丁與祖國的立場不變。

這粉飾太平的官話，並不能驅散圍繞整起事件的迷霧。

然而，俄國國防部於同日釋出了參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）的影像，是兵變發生後首度現身。由於他是瓦格納亟欲拉下馬的軍方高層之一，如此操作，似要展現普丁儘管歷經了掌權23年來的最大風暴，仍能迅速控制局面，仍能大權在握。同時，又微妙地繪出了一幅普丁與普里格津並未撕破臉的畫面。

與此同時，另一項消息的揭露，令人對譁變當天情勢的緊張，有了更立體的認識。根據路透，從目擊者、網路流出的影片可見，6月24日瓦格納傭兵部隊集結行軍北上之際，有一支軍旅悄悄分離出來，向東部的俄軍核武基地Voronezh-45前進。

叛亂之時，西方官員堅稱俄國核武無虞，但烏克蘭軍事情報頭子布達諾夫（Kyrylo Budanov）披露，其實反叛軍當時已抵達基地，目的是為了取得蘇聯時期的小型核子武器，提高談判籌碼。路透難以驗證事件真偽，當天瓦格納究竟將普丁逼至何種境地，恐怕永遠是個謎。
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更新時間 : 2023-07-11 12:54 GMT+08:00

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