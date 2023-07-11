被灌爆負評！韓劇「歡迎來到王之國」陷醜化阿拉伯文化爭議

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）「歡迎來到王之國」於上週末播出第七、八集，第八集以12.3%收視率再度創下自身新高，但在這兩集中的故事卻引發了「醜化阿拉伯文化」的爭議，美國網路電影資料庫IMDB上也湧現了700多篇的1分負評。

在上週末所播出的「歡迎來到王之國」中，劇情描述了一名阿拉伯王子以VIP身分入住王者飯店的故事。

一名阿拉伯王子在劇中於一間豪華酒吧登場，身邊環繞著許多漂亮女性，到達王者酒店後，他對天嗣朗（潤娥 飾）一見鍾情，並明目張膽得對她拋媚眼，在住宿期間也特別關照嗣朗，具元（李俊昊 飾）因此對他有所提防，還稱他為花花公子。



韓劇「歡迎來到王之國」遭批醜化阿拉伯文化（圖／截自IG@jtbcdrama）

這名飾演阿拉伯王子的演員為一名印度籍演員-崔帕西·阿努潘，出演過的作品中以「魷魚遊戲」最受到矚目，在「魷魚遊戲」中他飾演著編號199的非法外籍勞工阿里，在工作時因意外而失去了兩隻手指，卻未能得到補貼，甚至被雇主拖欠薪資。

「歡迎來到王之國」對於這名阿拉伯王子的設定引發了大批觀眾的不滿，在8日之前，IMDB的評論原來只有9個，但自Netflix在9日上線第7集後，負評開始不斷地湧現，演員崔帕西·阿努潘的IG也遭大批海外觀眾灌爆。

觀眾批評，劇情設定醜化了阿拉伯及穆斯林文化，他們不喝酒、不上夜店，因此也更不會與一群女性坐在一起，甚至飾演阿拉伯人角色的演員也不是阿拉伯人，要求劇組刪除阿拉伯人的這些場面。

對此，電視台JTBC相關人士回應，劇中登場的人物、地區及地名等都是假想的設定，並無任何醜化或扭曲特定文化的意圖，並補充，製作組尊重多元文化，為了避免帶來不便，未來會更加注意。

然而，海外觀眾對此回應並不買單，他們認為劇中角色的穿著打扮就明顯得在扮演阿拉伯人。

事實上，隨著韓劇在全球盛行，過去已出現過多次扭曲他國歷史、醜化他國文化等爭議，如2021年韓劇「Penthouse上流戰爭」、「Racket少年團」、2022年的「黑話律師」、「小女子」、「毒梟聖徒」等劇。

南韓大眾文化評論家河在根（音譯）指出，隨著韓流逐漸在全世界受到關注，若出現對於其他國家及文化較敏感的內容，可能會引起國際上的爭議，在製作時應先詳細了解其他國家及文化。