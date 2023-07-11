遊日本當心！史上最強暴雨襲擊 九州多處土石流、洪水 數十萬人撤離

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）受到梅雨鋒面旺盛影響，上週五（7日）起大雨襲擊以日本九州北部為主的地區，引發土石流和洪水，造成至少5人死亡、3人失蹤。

世界各地因極端氣候影響，多國都因豪雨釀災，日本九州北部和島根等5縣所屬的本州西部地區，上週五（7日）起受鋒面雨帶影響，下起前所未見的暴雨，預測鋒面雨帶將影響日本西部至東北地區至週二（11日）。

根據Japan Today報導，日本氣象廳今年首次針對福岡縣朝倉市、久留米市、浮羽市、八女市、添田町、東峰村，以及大分縣的日田市及中津市發布「大雨特別警報」。這些市町村接獲警戒層級5級當中的最高層級的「緊急安全確保」令，有數十萬居民獲勸疏散。

佐賀縣位於九州西北部，界於福岡和長崎之間，這次也是大雨侵襲的地區之一。（圖／美聯社）

大雨造成土石流、洪水、山崩等災害，地方當局表示，福岡市添田町一對老夫婦被困在被土石流吞沒的房子裡，最後僅丈夫倖存。

據了解，福岡縣另有3人死亡，包含久留米市一名駕駛，因汽車被大水沖走而死亡，另有一名死亡男子則被困在遭土石流淹沒的房子裡。

佐賀縣唐津市同樣發生土石流，有兩棟建築案遭到毀損，救難人員到場後發現一名婦女當場沒有生命徵象，另有兩名男子下落不明。

在大分縣有一名50多歲的婦女被捲入中津市的一條河水後失蹤。

據氣象機構稱，截至下午4點，久留米市24 小時降水量為402.5毫米，為有記錄以來的最高水平，造成當地嚴重水患。

路透社報導，自週五以來，福岡部分地區的降雨量已超過600毫米，高於整個 7月的正常降雨量；截至週一上午，日本共有6740戶家庭停電、80戶停水。

國土交通省表示，廣島站和福岡博多站之間的新幹線子彈頭列車服務暫時停止營運，另外33條鐵路線和12條高速公路被封鎖，35個航班被取消。

日本南部福岡縣久留米市，一輛汽車被困在因大雨而被淹沒的街道上。（圖／美聯社）