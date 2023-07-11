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【北約峰會】以歐盟作為交換條件 艾爾段：讓土耳其入EU就允瑞典入NATO

土耳其總統艾爾段使出拖字訣，以換取更大利益？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/11 09:53
左起土耳其總統艾爾段、北約秘書長史托騰柏格、瑞典總理克里斯特森（圖／美聯社）

左起土耳其總統艾爾段、北約秘書長史托騰柏格、瑞典總理克里斯特森（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）北大西洋公約組織（北約，NATO）峰會11日登場，峰會前夕出現重大進展，遲遲不讓瑞典加入北約的土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），先是拋出了讓「土耳其加入歐盟」的條件，將各國殺個措手不及，在一番折衝樽俎後，艾爾段終於承諾，要將瑞典提案送至國會批准。

美聯社報導，為期兩天的北約峰會在立陶宛首都維爾紐斯舉行，艾爾段10日與瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）會談後，承諾儘快將瑞典入盟案送交國會。

瑞典與芬蘭自去年俄烏開戰後，便積極爭取加入NATO，加強防禦網，土耳其讓芬蘭過關，卻以瑞典包庇庫德族恐怖分子為由，堅不點頭，拖延戰術引發西方不滿。如今瑞典加入聯盟的最後一塊障礙總算移除，但天下沒有白吃的午餐。

北約31個成員國中，有22國也是歐盟的一員。在會談之前，艾爾段揚言，除非北約的歐盟成員同意納土耳其入歐盟，否則他會阻撓瑞典成為北約第32個盟國的想望。這是他首次將兩者拿到檯面上作為籌碼，也的確如願以償。

除了瑞典允諾會支持土耳其的議案，協助土國與歐盟交涉關稅協議、免簽機制，美國總統拜登（Joe Biden）也鬆口，願意助土耳其加強防衛能力。此處所指的便是土國向美國請購40架F-16s戰機等現代化軍備一案，美國國會不乏反對聲音，尤其是對土耳其的人權問題、與希臘的紛爭等事而有所疑慮。

土耳其1987年首度申請加入歐盟，但相關談判於2018年戛然而止，成員國皺眉的原因，不外乎艾爾段治下土國人權倒退、法治不彰、侵害人民權益、與歐盟成員賽普勒斯齟齬不斷等問題。
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