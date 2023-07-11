富邦產險大樓10日舉行開工動土儀式典禮　三年後蛻變嶄新商辦大樓

富邦產險大樓今(10)日舉行開工動土儀式典禮，該棟大樓於20 22年1月開始進行拆除及新建工程，預計2026年完工蛻變為地 上27樓、地下5樓的新一代富邦產險總部大樓， 重建後不僅有利重塑都市市容， 也有助富邦產險獲取長期穩定租金收益，並帶動周邊商業活動量能， 亦是富邦集團以實際行動表達對政府都市更新政策的支持。

今日出席典禮的富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團自1961年 從台灣第一家民營保險公司起家，走過一甲子的時光， 至今成為橫跨金融、電信、不動產、公益、 文創等領域之綜合性集團， 其中富邦產險是集團各關係企業中成立歷史最悠久者，堪稱「 起家厝」。這棟大樓在拆除過程中，創世界首例導入UL2799廢 棄物零填埋（Zero Waste to Landfill）認證的分類回收機制， 促使廢棄物填埋及焚化量最小化；在大樓的新建設計上， 則運用最新節能、智慧、環保概念，以取得LEED鉑金級、 綠建築及智慧建築鑽石級標章為目標。富邦產險大樓從拆除到新建， 都展現了富邦致力奔向綠色的具體行動， 今天的開工動土更象徵富邦集團邁向ESG願景的新里程碑。

富邦產險總部大樓去年開始拆除作業，為減少噪音、 振動及空氣污染，重資採用切割拆除工法。 為避免拆除所產生的可再利用資源被任意棄置， 採國際最高標準的作法，兼顧實質追蹤拆除之營建廢棄物的流向， 透過UL2799的分類機制，建立材料後續再利用軌跡履歷。 以分類、轉化及再利用的方式，促使廢棄物填埋及焚化量最小化， 並以「轉化率98%」取得全球第一個UL2799廢棄物零填埋金 級認證，呼應富邦金控Run For GreenTM精神，邁向2050年淨零碳排願景。

新建工程預計2026年完工，過程將導入最新節能、智慧、 環保概念，透過運用綠建築之建材、環境周邊綠化、基地保水、 室內日常節能等前瞻性的「綠建築」概念設計，從幸福職場、 友善環境兩大方向加以規劃。在幸福職場方面， 辦公空間在設計提供「以人為本」的舒適辦公氛圍， 以開放式辦公概念提供寬敞空間，並設置員工幸福食堂、 健身房等設施；在友善環境上，一樓東南角規劃開放空間， 設置造景景觀、座椅、停駐空間供鄰近居民與延平中學學生使用， 除了打造讓員工生活與工作平衡的幸福職場環境，更將配合富邦在E SG領域推動環保、節能、實踐淨零碳排之目標， 致力創造社會共好！