臺灣證券：上週外資在集中市場賣超695.37億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/7/3~7/7）外資在集中市場總買進金額為4,414.93億元，總賣出金額為5,110.30億元，賣超為695.37億元，另統計自2023年年初至7月7日止，外資總買進金額為9兆2,966.46億元，總賣出金額為8兆9,920.68億元，累計買超為3,045.78億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆2,716.29億元新台幣，占全體上市股票市值的40.71%，較6月30日的21兆6,708.82億元新台幣，減少3,992.53億元。

證交所表示，就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：康舒：買進93,264千股，賣出74,339千股，買超18,925千股；第二名：日月光投控：買進43,543千股，賣出29,076千股，買超14,467千股；第三名：合勤控：買進41,608千股，賣出27,225千股，買超14,383千股。

證交所表示，上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：英業達：買進97,666千股，賣出176,853千股，賣超79,187千股；第二名：開發金：買進22,644千股，賣出92,772千股，賣超70,128千股；第三名：友達：買進57,485千股，賣出120,939千股，賣超63,454千股。