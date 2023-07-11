全齡高風險家庭整合型安全網表揚40人　三芝溫心天使徐莛凱與陳家卉助重病家庭

新北市於100年實施高風險家庭整合型安全網， 整合市府11個局處及民間團體，化被動為主動建立兒少安全網， 協助具有風險因子的兒少家庭；110年起再創全國之先， 啟動全齡派案服務，擴展跨域合作，並持續結合民間資源， 提供家庭支持性與整合服務，以降低風險家庭的危機， 挽救許多瀕臨破碎的家庭。

為感謝熱心公益及一線的服務人員， 新北市副市長朱惕之於10日在跨局處會議中， 代表侯友宜市長表揚40名有功人員，包含里長、志工、警消、 老師、社工、護理師、訪視員和就服站輔導員等， 受獎對象含括私公部門。

新店區頂城里長王明藤已服務17年，幫助許多老人、 身障及原住民家庭，其中一對王姓夫妻高齡85歲，平常互相依靠， 是典型的雙老家庭，王老太太因舊疾復發，需住院兩個月， 龐大醫療費用壓得喘不過氣來， 幸賴王里長親自跑醫院取得診斷證明，幫忙申請市民醫療補助， 使兩老家庭獲得紓困。

三芝區徐莛凱與陳家卉是夫妻檔，徐79歲，陳73歲， 兩人原經營自助餐，退休後攜手加入溫心天使行列， 服務高風險家庭超過10年，案家已數不清。 曾有一名因腦中風住院生活陷困，家裡非常凌亂， 夫妻倆動手協助整理，案家妻子疑有精神疾患， 夫妻倆不僅耐心溝通，更幫忙案家女兒申請長照服務，輔以物資、 送餐、定期關懷，使這個家庭獲得改善。

文山社福中心社工廖珮宇協助小偉(化名)一家， 小偉與妹妹均已年逾4歲，但仍在包尿布，整體發展嚴重落後， 祖母又因老伴過世情緒低落，父親雖領有身障證明， 但工作不穩還欠債，家屬無心力顧及孩子。 廖珮宇除提供福利服務和實物銀行援助外， 亦連結早療到宅服務資源，陪同孩子至醫院早療， 亦媒合基金會資助學費。兄妹在接受治療後，認知、 語言及人際互動皆有明顯進步。

朱惕之表示， 高風險家庭整合型安全網是侯友宜在副市長任內全力推動， 打造安居樂業及永續發展，也一直是新北市施政努力的目標， 藉由市府團隊合作和私公協力，跨域整合， 網助每一個需要幫助的家庭。