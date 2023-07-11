2023年國際少年運動會 新北奪4金7銀7銅　侯友宜賀電：新北驕傲 為國爭光

韓國大邱主辦的「2023年國際少年運動會（Int ernational Children’s games, ICG）臺灣時間7月9日晚間圓滿閉幕。新北市代表隊共18位選 手參加田徑、游泳、跆拳道及桌球等4種競賽， 與來自各國的運動好手以賽會友，獲得4金7銀7銅佳績， 市長侯友宜給予新北小將們賀電，嘉許選手們是新北的驕傲、 為國爭光。

教育局長張明文表示，新北市非常重視國際交流，曾於2016年主 辦ICG賽會，後續並成為賽會正式會員，2022年推派教育部體 育署國際及兩岸運動組組長許秀玲代表新北參選，並獲選為ICG委 員會委員，加深新北市參與賽會行政事務機會。

新北市代表隊來到韓國大邱除提供優秀選手參與國際賽事機會外 ，更安排參訪大邱Gyeongbuk Arts High School(慶北藝術高中)，針對教育、藝文活動進行交流； 並於賽事結束與教育部體育署及中華民國高級中等學校體育總會共同 參訪大邱教育廳， 針對教育及體育人才培育議題進行經驗分享與討論。

本屆新北代表隊於游泳項目中囊括1金3銀5銅， 康橋高中國中部陳彥甯展現超高泳技，在比賽中拿到個人項目1金1 銀1銅佳績，也與新泰國中吳瑞宇、 游力睿及林柏樂在兩項接力賽事中奪得雙銀； 本次參賽年紀最小的榮富國小林芷妍也在個人擅長的100公尺仰式 獲得銅牌，期待她未來持續代表新北市參加ICG再創佳績。 教練楊仁傑表示，因為疫情影響，這批選手都是第一次出國比賽， 面對國際舞台的挑戰，難免會緊張而影響表現， 但在隊友的互相鼓勵與教練指導協助下，成績相當亮眼。

桌球部分奪得1金1銀1銅佳績， 淡江高中國中部吳映萱取得女子單打金牌， 同校的張浿珊則奪下女子單打銅牌， 另外海山高中國中部蕭惟之奪下男子單打銀牌。教練秦筱鈞表示，3 位選手表現可圈可點，映萱從預賽到決賽都以3:0獲勝， 毫無懸念地為新北市奪下金牌， 希望映萱可以繼續努力逐步邁向國際舞台，向更高層級的比賽挑戰； 獲得銀牌的惟之是第一次參加國際賽，賽前擔心他沒經驗會緊張， 沒想到反而超常發揮從小組賽到決賽連贏五場，雖然在決賽惜敗， 但他拼勁十足展現最佳狀態， 期許這次獲獎可為他選手生涯增添信心。

田徑教練陳隆明表示，混合接力4位選手卯足全力，最後可惜以0. 01秒屈居亞軍，經過此戰，不僅沒讓選手們灰心喪志， 反而更激起大家求勝的決心，於9日決賽中選手們憑著堅毅不拔的精 神一口氣取得2金1銀的佳績。另外，跆拳道方面獲得1銀1銅成績 ，教練林彥宏表示， 正德國中江宜璇今年主要目標是於九月參加亞洲青少年錦標賽， 目前為調整期，這次賽事面對世界少年跆拳道錦標賽金牌得主， 雖然挑戰失敗只得到銀牌，但是於賽事中蒐集情報與力抗強敵， 已經為將來的比賽帶打下扎實基礎。

教育局表示，在12至15歲階段就能於國際體育舞台上嶄露頭角， 這次看到選手們展現熱情友善，交換代表友誼的徽章， 在比賽過程中為彼此加油，更感受到選手們為了國家、 團隊努力的精神，與有榮焉，這次賽會對年輕的選手們富有教育意義，期盼成為選手的寶貴經驗， 未來持續在國際舞台上發光發熱。

田徑獲男女混合接力銀牌。（照片來源：新北市教育局提供）

跆拳道-中和國中王榮恩男子45公斤級銅牌。（照片來源：新北市教育局提供）

跆拳道團隊(由左至右)-中和國中王榮恩、正德國中林彥宏教練、正德國中江宜璇。（照片來源：新北市教育局提供）

游泳-林芷妍(左)女子組100公尺仰式銅牌，陳彥甯(右)男子組100公尺仰式金牌。（照片來源：新北市教育局提供）