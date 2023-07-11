集保eNotice服務上線1週！5萬名投資人註冊登錄　超過650家公司簽約

集保結算所「股務事務電子通知平台」(eNotice平台)自2023年6月30日正式上線，已有5萬名投資人及機構法人註冊登錄，超過650家發行公司完成簽約，其中約150家發行公司將在7、8月的股票除權息旺季，率先使用eNotice平台，市場反應十分熱烈。

股利發放電子通知服務，除了發行公司同意採用外，也需要投資人及機構法人於eNotice平台完成註冊並同意接收股利發放電子通知。為吸引投資人，集保結算所特別舉辦投資人eNotice抽獎活動，上線短短1週已有5萬戶投資人踴躍響應，登入平台完成啟用，並有1萬3千多人次中奬。在機構法人部分，財政部國庫署代表行庫官股投資人率先完成啟用，為首波同意接收eNotice服務的政府機關，另代理超過1萬3千戶外資客戶的滙豐銀行、渣打銀行、摩根大通銀行、花旗銀行及德意志銀行等5大外資保管銀行，也全數同意接收電子通知，共同體驗這項便捷的數位服務。

集保結算所總經理陳德鄉表示，即日起至9月30日抽獎活動期間內，不論手上是否持有股票，投資人皆可透過集保e手掌握App、證券商App連結或直接登入股東e服務平台，完成註冊並同意接收eNotice服務，即可參加多重抽獎，共有6萬多個奬項、總獎金超過千萬元，歡迎投資人共襄盛舉。

陳德鄉也呼籲尚未完成eNotice簽約服務的上市、上櫃及興櫃公司，儘快簽約使用該服務，讓股東即時掌握股利資訊，具體實踐ESG永續發展目標。

集保eNotice平台登入3管道及操作4步驟，請參閱： https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/4028979587a3317e01889f8ee9ab00f4.pdf