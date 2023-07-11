Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

集保eNotice服務上線1週！5萬名投資人註冊登錄　超過650家公司簽約

By 台灣英文新聞
2023/07/11 08:47
集保提供

集保提供

集保結算所「股務事務電子通知平台」(eNotice平台)自2023年6月30日正式上線，已有5萬名投資人及機構法人註冊登錄，超過650家發行公司完成簽約，其中約150家發行公司將在7、8月的股票除權息旺季，率先使用eNotice平台，市場反應十分熱烈。

股利發放電子通知服務，除了發行公司同意採用外，也需要投資人及機構法人於eNotice平台完成註冊並同意接收股利發放電子通知。為吸引投資人，集保結算所特別舉辦投資人eNotice抽獎活動，上線短短1週已有5萬戶投資人踴躍響應，登入平台完成啟用，並有1萬3千多人次中奬。在機構法人部分，財政部國庫署代表行庫官股投資人率先完成啟用，為首波同意接收eNotice服務的政府機關，另代理超過1萬3千戶外資客戶的滙豐銀行、渣打銀行、摩根大通銀行、花旗銀行及德意志銀行等5大外資保管銀行，也全數同意接收電子通知，共同體驗這項便捷的數位服務。

集保結算所總經理陳德鄉表示，即日起至9月30日抽獎活動期間內，不論手上是否持有股票，投資人皆可透過集保e手掌握App、證券商App連結或直接登入股東e服務平台，完成註冊並同意接收eNotice服務，即可參加多重抽獎，共有6萬多個奬項、總獎金超過千萬元，歡迎投資人共襄盛舉。

陳德鄉也呼籲尚未完成eNotice簽約服務的上市、上櫃及興櫃公司，儘快簽約使用該服務，讓股東即時掌握股利資訊，具體實踐ESG永續發展目標。

集保eNotice平台登入3管道及操作4步驟，請參閱： https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/4028979587a3317e01889f8ee9ab00f4.pdf

更新時間 : 2023-07-11 12:53 GMT+08:00

最受歡迎

Netflix韓劇「絕世網紅」5大看點　報復、懸疑題材讓網友直呼忍不住一直看下去
Netflix韓劇「絕世網紅」5大看點　報復、懸疑題材讓網友直呼忍不住一直看下去
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
〈投資理財〉風險及專業程度高 台灣生技股優質標的大盤點
〈投資理財〉風險及專業程度高 台灣生技股優質標的大盤點
【更新】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也願共襄盛舉
【更新】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也願共襄盛舉
萬般無奈 美國批准了軍援烏克蘭「集束彈」此舉為何如此爭議？
萬般無奈 美國批准了軍援烏克蘭「集束彈」此舉為何如此爭議？