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【氣象局改制氣象署】「網紅局長」鄭明典將退休 中華郵政特贈「週休7日」個人郵票

■鄭明典在臉書上擁有19萬粉絲，堪稱「網紅局長」。■氣象局另一位熟面孔: 地震中心主任陳國昌，也將和鄭明典在同一天退休。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/10 20:20
圖/取自臉書

圖/取自臉書

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央氣象局長鄭明典即將屆齡65歲退休，在臉書上擁有19萬粉絲的他，堪稱網紅局長。退休消息一出，不少網友直呼不捨，但更多人則是對他說「恭喜榮退」。

1991年進入氣象局的鄭明典，曾任科技中心主任，3年前升任局長，許多關心天氣的民眾對他印象最深的就是，在臉書上以深入淺出的方式解說各種天氣與現象。

綜合民視新聞與今周刊報導，從念台大開始，鄭明典研究氣象至今已經47年，包括在氣象局工作的31年。

2023年7/16屆齡退休的他，7月14日是最後一天上班，中華郵政也送出特製的個人化郵票當退休禮物，恭喜鄭明典「週休7日」！

鄭明典今天(7/10) 在臉書po文說:

意外的禮物～

喜歡那行字

「112/7/16 起 週休7日」

感謝中華郵政的朋友們！

他也表示退休後，預報性質的po文將會減少，以免造成在職預報員的困擾。

除了鄭明典，氣象局另一位熟面孔: 地震中心主任陳國昌，也將和鄭明典在同一天退休，交棒給年輕一輩

值得注意的是，今年5月16日立法院三讀通過的轄下機關改組修正草案，除了農委會升格農業部，交通部中央氣象局也確定升級，預計9月改制為中央氣象署。

【氣象局改制為氣象署】「網紅局長」鄭明典將退休 中華郵政特贈「週休7日」個人郵票
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