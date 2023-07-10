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地球溫度失控 極度高溫下人體會出現何變化？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/10 17:36
北京泳客（圖／美聯社）

北京泳客（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在氣候變遷與聖嬰現象雙重夾擊下，地球於今年7月初創下了史上最高溫，紀錄一破再破恐怕是必然，在極度高溫的環境中，人體會出現何種變化？又該如何避免熱傷害？

根據CNN，7月初全球均溫連三破，分別是攝氏17.01度、17.18度、17.23度，疑是10萬年來最熱。上一回紀錄是2016年8月的16.92度。

人體正常體溫約為華氏97至99度（攝氏36至37度），當腦部偵測到溫度變化，會傳送訊息，讓身體降溫或升溫，也就是體溫調節功能。那麼，熱到爆時，人體會有何種變化呢？

根據波士頓大學醫學院急診醫學科教授林登（Judith Linden），散熱方法不外乎以下幾種。一為排汗，此時毛孔大開，汗水揮發，體溫下降。二為血管擴張、心跳加快，將熱能與血液帶到身體表層，有助排出多餘熱度。

在極度高溫的環境中，人體難以即時降溫排熱，若再加上高濕度，流汗難以揮發，便會推升體溫。體溫過高，將傷腦、導致器官受損，並出現不同程度的熱傷害。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC），熱痙攣（heat cramp）最常見，易出現在運動、流汗過多時，由於體液流失、納離子濃度降低，恐致電解質不平衡，出現肌肉疼痛、痙攣等情況，多發生在腹部、手臂、腿。

在溼熱的環境中，皮膚容易受刺激起熱疹（heat rash），也就是痱子，常以紅疹、水泡等形式出現在脖子、上胸、與手肘。當人體已失去降溫能力，就會熱衰竭（heat exhaustion），此時會盜汗、感到暈眩、噁心、頭痛、面色蒼白、脈搏加速。「這是人體的最後一搏」，林登表示。

最嚴重的熱傷害是中暑（heat stroke），體溫來到攝氏40、41度，此時人體機制開始失靈，皮膚乾紅、脈搏過快、頭疼、暈眩、噁心，合併出現意識混亂、煩躁等症狀。

專家叮嚀，除了注意以上症狀，也要記得多喝水，每小時至少喝一杯水－別等到渴了再喝，這可能已是脫水徵兆。
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