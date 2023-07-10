暑假來新北北海岸　遊玩品蟹樣樣好

仲夏時節，許多人趁著暑假到北海岸遊玩， 新北市政府漁業處推薦民眾暑假來北海岸看海吃美食，民眾可以隨著 台2線一路向北，沿途有老梅綠石槽、富基、野柳、 龜吼漁港等熱門旅遊景點，適合大小朋友出遊踏青，還能到富基、 龜吼、野柳漁港品嚐美味的萬里蟹及新鮮現撈海鮮， 不但能放鬆心情紓解壓力，還能品嚐在地美味， 快安排屬於自己的北海岸遊程吧。

北海岸的石門區富基漁港是萬里蟹主要卸貨港之一， 這裡每天都有新鮮萬里蟹及各種現撈漁獲可以採買， 總是吸引大批人潮到訪，富基漁港裡設有魚產品銷售中心， 其中更有攤商推出超值組合的海鮮拼盤， 以在地魚市生猛海鮮互相搭配，提供饕客外帶、宅配等， 裡面有包括萬里蟹、龍蝦、透抽、貢寮鮑、海蝦、鳳螺、 蛤蜊等在地優質海鮮，超值的組合從1組2000元到2800元供 饕客選擇，價格公開，消費者接受度高。

野柳漁港位於野柳岬的西側，沿街有許多海鮮餐廳， 多半是漁夫家族或親友開設，不但供應鮮度一流的萬里蟹， 也提供漁村在地的內行吃法，獨特的漁家料理讓人嚐鮮， 例如野柳三代傳承的錦園漁夫料理、主廚爸爸燒的「金沙萬里蟹」， 即從漁家小孩日常愛吃的酥炸萬里蟹來做變化， 額外沾裹上一層濃郁金黃的手剝鹹蛋金沙醬而成， 獨特的口感吸引許多老饕。

龜吼漁夫市集，新鮮海鮮與螃蟹的天堂

位於龜吼漁港旁的「龜吼漁夫市集」 坐擁北海岸美麗的維納斯海岸線， 這裡販賣自家漁船捕獲的新鮮海鮮，夏季有肉飽膏甜的花蟹，另外， 還有現剖海膽、生蠔、海瓜子、活蝦、鳳螺、嘉納、黃雞魚、 烏格等，透抽與小卷也正當時。除此之外， 龜吼漁夫市集內也有攤商提供代客料理、現場熱炒、碳烤海鮮、 乾貨和飲料等多樣選擇，讓遊客吃、喝、買一次滿足！

新北市漁業處長張麗珍表示，夏天是北海岸的旅遊旺季， 除了遊玩之外，別錯過當地的新鮮漁獲。富基魚市、野柳漁港、 龜吼漁夫市集皆由船家提供現撈、最新鮮的海產， 供民眾採購或現場食用。 絕佳的海鮮美食伴隨著北海岸最美的旅遊時刻， 誠摯邀請大家在暑假期間到北海岸來玩，享受無敵的海景， 盡情品味美食。