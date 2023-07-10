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6個月以下嬰兒能擦防曬乳嗎？美國FDA：不建議！應以「遮蔽」的方式為主

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/10 16:23
美國食品藥物管理局（FDA）提醒，六個月以內的寶寶，其實是不適合擦防曬乳。（圖/pixabay）

美國食品藥物管理局（FDA）提醒，六個月以內的寶寶，其實是不適合擦防曬乳。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）炎炎夏日，帶著嬰兒去戶外時，為了避免細緻的肌膚被毒辣的陽光曬傷，能幫寶寶擦防曬乳嗎？對此，美國食品藥物管理局（FDA）提醒，六個月以內的寶寶，其實是不適合擦防曬乳。至於該怎麼幫寶寶做好完善的防曬措施？快來看看FDA和美國兒科醫學會為爸媽們整理的防曬攻略吧！

美國FDA表示，嬰兒的皮膚非常的薄、敏感，很容易被陽光曬傷，出門在外，需要做好防曬工作，但其實不建議為六個月以內的寶寶擦防曬乳，原因是容易出現皮膚過敏的情形，例如長紅疹。如果一定要為六個月以內的寶寶擦防曬乳的話，請務必諮詢小兒科醫師。

FDA和美國兒科醫學會建議六個月以內的寶寶應避免陽光直射，對於嬰兒來說，最好的防曬措施就是待在陰涼處，例如樹下、傘下、帳篷裡，或是用嬰兒車的遮陽篷來擋太陽。

同時，應避免在上午十點至下午兩點，陽光、紫外線最強烈的時候，帶寶寶出門，如果一定得在這時機點出門，請務必採取完善的防曬措施。

對於寶寶來說，用「遮蔽」的方式是最佳的防曬措施，例如穿著輕便的長褲和長袖，帶著帽簷能遮住頸部和耳朵的帽子，這兩個部位的肌膚最為脆弱，不建議配戴棒球帽，因帽簷太小，遮蔽範圍不夠廣。

有一點值得注意的是，成人感覺到熱時，肌膚會排汗來調節體溫，但是幼兒汗腺功能還未成熟，排汗能力較大人差，很容易因體內溫度過高而發生脫水的情況。

FDA和美國兒科醫學會再次強調，帶著寶寶出門應盡量待在陰涼處，並穿著能夠完整覆蓋肌膚的衣物，且布料緊密織合、不會透光。同時要隨時觀察寶寶的身體狀況，是否有曬傷或脫水的警示信號，例如煩躁、發紅和過度哭泣。

如果寶寶肌膚被曬傷，應立即進行冰敷並連繫兒科醫師，最重要的是隨時幫寶寶補充「水分」，包含配方奶或母乳。
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