延伸閱讀: 【台灣總統大選】黃復興黨部67周年活動、侯友宜韓國瑜合體 韓：2024用選票保護國家

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨總統參選人侯友宜昨(9日) 向前高雄市長韓國瑜道歉。對於是否太晚道歉，侯友宜今天(10日) 說，上次出席黃復興黨部聚會時，就當面向韓國瑜說「歹勢」；也透過朋友，至少有3次要跟韓國瑜約見面，但因韓國瑜臨時有事，沒辦法見面。

國民黨總統參選人侯友宜過去遭黨內質疑之前未全力輔選韓國瑜選總統，使兩人關係屢被做文章。侯友宜昨表示，4年前新北市議員林金結選立委、前高雄市長韓國瑜在拚總統時，自己都幫忙不夠，「歹勢讓他們兩人落選」，他深深地檢討自己。

對於侯友宜的道歉，韓國瑜辦公室則表示，韓國瑜從政以來始終不變的信念就是愛與包容，也期盼所有真正擔憂中華民國未來的人都能團結，一起為人民福祉努力。

針對外界關心侯友宜與韓國瑜之間的互動，侯友宜今天在前往台北寵物用品展前接受媒體聯訪時，被問及是否太晚道歉，他表示，上次黃復興黨部聚會，他就當面跟韓國瑜說「歹勢」，這段時間多次用電話跟韓國瑜聊過，也透過朋友，至少有3次要跟韓國瑜約見面，因韓國瑜臨時有事，沒辦法見到面。

侯友宜指出，他非常樂意跟韓國瑜經常溝通見面，面對2024選戰，兩人有共同守護中華民國的責任、共同信念，要一起打拚。

對於鴻海創辦人郭台銘近日動作頻頻，醞釀獨立參選的傳聞不斷，而外傳黨內挺郭中常委今天聚餐，也將研擬連署「換侯」。侯友宜表示，面對2024總統大選，大家要團結一致重返執政，下架民進黨。

針對外役監條例的修法問題，侯友宜表示，民進黨執政7年，完全執政就是完全負責，結果法令都不修正。民進黨總統參選人賴清德是執政黨最重要的成員，為何外役監發生這麼多事卻都不做，明明就是擺爛不做。

媒體詢問，對於總統辯論，民眾黨主席柯文哲指出侯友宜先撐過全代會再說。侯友宜表示，柯文哲應該就政策面，大家好好就事論事，把政策說清楚，這比較重要。

此外根據中央社報導，國民黨秘書長黃健庭稱，鴻海創辦人郭台銘願接受安排不分區第一名擔任立法院長。郭台銘辦公室昨(9日) 表示，郭台銘只以實踐和平、繁榮、清廉為念，參與國民黨徵召也只考慮總統候選人身分，未曾有其他想法。

媒體報導指出，國民黨秘書長黃健庭8日參加「全國青工基層分會長南區講習座談會」時，稱郭台銘曾答應，若是類初選輸了，除會支持侯友宜外，也願意接受國民黨安排為不分區第一名擔任國會龍頭。

郭台銘辦公室9日發布聲明指出，黃健庭對外闡述過去與郭台銘的私下討論內容，其中有明顯不合理之處，令人驚訝；黃健庭記憶中曾經請求郭台銘同意如果未得國民黨徵召，就轉而接受立法院長的安排，然而立法院113席中，國民黨只占38席，只有1/3，郭台銘怎麼可能答應去當立法院長。

郭辦表示，依照黃健庭的說法，國民黨高層要私相授受以立法院長換總統參選的資格，這兩個職位非但不對等，而且事實上國民黨立法院長職位根本不存在。

郭辦指出，過去所有的公開消息都顯示，郭台銘只以實踐和平、繁榮、清廉為念，參與國民黨徵召也只考慮總統候選人身分，未曾有其他想法，還請黃健庭謹慎釐清自身記憶。

太晚向韓國瑜道歉？台灣國民黨總統參選人侯友宜：約3次無法見到面

【台灣總統大選】黃復興黨部67周年活動、侯友宜韓國瑜合體 韓：2024用選票保護國家