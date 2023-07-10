大倉久和大飯店歐風館自助餐廳 即日起推出普羅旺斯主題的南法料理

炎炎夏日暑假開始，不用出國也可以在台灣用美食環遊世界！大倉久和大飯店位於2樓的歐風館自助餐廳即日起至8月31日起盛情推出「相遇普羅旺斯」南法主題料理。行政主廚山本克哉靈活運用烹飪技法融入經典法式料理，此次推出蕃茄蔬菜凍、青蒜洋芋冷湯、英式牧羊人派、酸奶風味醃淡菜等多國風味料理及10多道南法甜點，邀請您一同感受臺灣新鮮在地食材與法式經典融合的極致饗宴。即日起至7月31日期間更可享用FUN暑假饗樂趣的全面8折優惠。線上訂位請至https://reurl.cc/NqAEK9，訂位專線請洽02-2181-5135。

被認為是世界美食的代表之一的法式料理，以其精心製作的技巧、高品質的食材和獨特的味道而聞名於世。法式料理著重於平衡和精確的烹飪技巧，並尊重食材的原始風味，強調對每一道菜餚的細緻處理和藝術性的呈現，融合了創意、美學和傳統，注重菜品的外觀、色彩和質感，以提供最佳的視覺及味覺體驗。而來自東京La Belle Epoque的行政主廚山本克哉(Yamamoto Katsuya)，精研法式料理四十餘年，結合台灣在地食材特性並運用多元烹飪技法融入經典法式料理，以源源不絕的巧思創意，細膩的烹調手法使歐風館的每一道料理層次鮮明。

開胃小點的南法風味蕃茄蔬菜凍選用新鮮番茄烘烤後萃取原汁精華後層層過濾使原汁呈現金黃色，再加入蔬菜高湯製成凝凍，蔬菜凝凍質地絲滑順口，上方再加上醃製小番茄，酸甜清爽胃口大開，接下來以青蒜洋芋冷湯作為開胃湯品，濃郁不膩口，奶油濃湯細膩濃郁再搭配低溫烘烤洋芋，口感豐富增添層次。「酸奶風味醃淡菜」中的酸奶質地柔滑且豐潤，再加入淡菜濃濃海鮮味，鮮甜帶有微微的酸奶香氣，以及絕不要錯過風味濃厚的摩洛哥風味燉羊肉，羊肉低溫慢烤至軟嫩多汁，再加入荳蔻、小茴香、匈牙利紅椒粉、辣椒粉等各種香料呈現出摩洛哥經典風味。此外，還有龍虎斑佐白酒蛤蠣奶油、香菇雞肉慕絲捲、英式牧羊人派、法式油封鴨腿綠扁豆等數道多國風味料理，與美食環遊世界！

除了依時令食材調整推陳出新的精選料理區域，現切現烤熟食區，人氣第一的現切美國爐烤肋眼牛肉、羅馬風味脆皮燒肉、現煎日本生食級干貝等無限供應，以及桃花林中國料理手工現捏燒賣港點以及山里日本料理現炸天婦羅，極致享受本格職人滋味。此外，自助餐最受歡迎的生食海鮮區域，鮮美天使紅蝦、萬里三點蟹及斯里蘭卡藍蟹等無限供應，喜愛海鮮旬味的饕客不容錯過！

大家都說甜點是另一個胃，歐風館精選甜點怎能錯過？因應普羅旺斯夏日主題並搭配南法甜點必備元素如紅白酒、香料、玫瑰、薄荷、茴香等，甜點主廚團隊精心推出多款法式風情甜點，如紅酒洋梨杏仁塔、茉莉芒果、紅酒無花果磅蛋糕、法式巧克力牛軋糖、莓果蕎麥巧克力脆片等。晚餐及假日除了多樣化餐點還可享受Open Bar日系啤酒控必喝ASAHI啤酒、精選紅酒、白酒及Johnnie Walker 約翰走路威士忌等多款無限暢飲，享受美食與美酒微醺之夜。