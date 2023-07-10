Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣好市多乾酪驗出一級致癌物僅開放退貨惹議 消基會：不排除提集體訴訟

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/10 13:46
好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」遭驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」。（食藥署提供）

好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」遭驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」遭驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」，而好市多僅公告要求消費者「憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業」。對此，消基會呼籲好市多應建立大型實驗室，在商品出售前應做大規模的抽樣檢驗，並重新檢討及提出合理賠償方案。

食藥署7/7日公布好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」(產地：美國)，於6月26日邊境檢出一級致癌物「環氧乙烷」，致癌乾酪目前有757.2公斤流入市面。好市多目前已下架問題產品，並啟動自願性召回，通知1300名會員辦理退貨。高雄市衛生局將依食安法開罰6萬以上、2億元以下罰鍰。

消基會指出，目前國內食藥署對環氧乙烷的規範，在《農藥殘留容許量標準》中未核准作為農藥使用，此外《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》也未准許使用作為食品消毒用途。目前的研究都顯示，環氧乙烷藉由皮膚或呼吸道吸入，可能導致血液或淋巴癌症的風險。

好市多公司短期內連續發生3起召回事件（冷凍藍莓、草莓，以及這次的油漬乾酪），消基會認為，好市多公司沒有在商品的品質上盡其把關嚴控之責，以致連續性發生危害消費者健康事件，雖然事發後迅速回收產品，但是諸多產品已被消費者食用入肚，而產生身體健康上危害之虞。

消基會認為，好市多公司的回應僅是要求消費者必須「憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業」，一點兒也看不出發生事故後的誠摯歉意與賠償誠意及擔起其應負的責任。因此呼籲，好市多公司應重新檢討及提出合理賠償方案，負起該有的法律責任，並要求其應迅速建立大型實驗室，對於食用商品，在出售前應做大規模的抽樣檢驗，避免食安事件再度發生。

消基會再度重申將與消費者站在一起，在好巿多公司未能對消費者提出合理賠償的情況下，再度為消費者提起團體訴訟。
好市多
一級致癌物
環氧乙烷
藍莓
草莓
油漬乾酪
乾酪

相關新聞

台灣好市多回收這款起司　驗出致癌物增加乳癌風險
台灣好市多回收這款起司　驗出致癌物增加乳癌風險
2023/07/08 20:03
快檢查冰箱！好市多「科克蘭冷凍草莓」也驗出A肝 從墨西哥進口 、1513包已流入市面
快檢查冰箱！好市多「科克蘭冷凍草莓」也驗出A肝 從墨西哥進口 、1513包已流入市面
2023/05/17 10:40
虛驚！ 醫曝新北民眾食好市多莓果染A肝 羅一鈞：一家四口檢驗陰性 另增一例北部個案 疫調中
虛驚！ 醫曝新北民眾食好市多莓果染A肝 羅一鈞：一家四口檢驗陰性 另增一例北部個案 疫調中
2023/05/08 17:01
擬放寬日本草莓農藥殘留標準！ 草莓農、國民黨批蔡政府雙標、罔顧台灣人健康
擬放寬日本草莓農藥殘留標準！ 草莓農、國民黨批蔡政府雙標、罔顧台灣人健康
2023/05/08 16:04
31例A肝台灣本土病例回溯疫調出爐！約10％的感染者曾吃過莓果
31例A肝台灣本土病例回溯疫調出爐！約10％的感染者曾吃過莓果
2023/05/04 10:45

更新時間 : 2023-07-10 16:32 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
Netflix韓劇「絕世網紅」5大看點　報復、懸疑題材讓網友直呼忍不住一直看下去
Netflix韓劇「絕世網紅」5大看點　報復、懸疑題材讓網友直呼忍不住一直看下去
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
俊昊、潤娥主演韓劇「歡迎來到王之國」劇情老套卻大受歡迎　收視率12%不斷創新高
俊昊、潤娥主演韓劇「歡迎來到王之國」劇情老套卻大受歡迎　收視率12%不斷創新高
17年婚姻 冷暖自知！Melody斷開富商老公 自曝離婚主因
17年婚姻 冷暖自知！Melody斷開富商老公 自曝離婚主因
周末嗨翻松菸！虎牌結合韓國燒酒推燒啤　滑板饒舌都在台北《 超熱派對》
周末嗨翻松菸！虎牌結合韓國燒酒推燒啤　滑板饒舌都在台北《 超熱派對》