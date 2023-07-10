台灣好市多乾酪驗出一級致癌物僅開放退貨惹議 消基會：不排除提集體訴訟

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」遭驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」，而好市多僅公告要求消費者「憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業」。對此，消基會呼籲好市多應建立大型實驗室，在商品出售前應做大規模的抽樣檢驗，並重新檢討及提出合理賠償方案。

食藥署7/7日公布好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」(產地：美國)，於6月26日邊境檢出一級致癌物「環氧乙烷」，致癌乾酪目前有757.2公斤流入市面。好市多目前已下架問題產品，並啟動自願性召回，通知1300名會員辦理退貨。高雄市衛生局將依食安法開罰6萬以上、2億元以下罰鍰。

消基會指出，目前國內食藥署對環氧乙烷的規範，在《農藥殘留容許量標準》中未核准作為農藥使用，此外《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》也未准許使用作為食品消毒用途。目前的研究都顯示，環氧乙烷藉由皮膚或呼吸道吸入，可能導致血液或淋巴癌症的風險。

好市多公司短期內連續發生3起召回事件（冷凍藍莓、草莓，以及這次的油漬乾酪），消基會認為，好市多公司沒有在商品的品質上盡其把關嚴控之責，以致連續性發生危害消費者健康事件，雖然事發後迅速回收產品，但是諸多產品已被消費者食用入肚，而產生身體健康上危害之虞。

消基會認為，好市多公司的回應僅是要求消費者必須「憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業」，一點兒也看不出發生事故後的誠摯歉意與賠償誠意及擔起其應負的責任。因此呼籲，好市多公司應重新檢討及提出合理賠償方案，負起該有的法律責任，並要求其應迅速建立大型實驗室，對於食用商品，在出售前應做大規模的抽樣檢驗，避免食安事件再度發生。

消基會再度重申將與消費者站在一起，在好巿多公司未能對消費者提出合理賠償的情況下，再度為消費者提起團體訴訟。