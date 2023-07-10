外役監特權先？時代力量：除了易寶宏 這二大咖也優先服外役監

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導 ）2014年北市夜店殺警案兇手易寶宏，僅服刑２年半就在去(2022)年獲調外役監服刑，引發基層警員不滿及外界譁然，各黨總統參選人也批評荒謬；但除了易寶宏，有國民黨色彩的傅崐萁、林益世等貪污和重大經濟罪犯，也都成功申請外役監。時代力量10日呼籲立法院，盡速排審《外役監條例》修法。

有關易寶宏重大刑事犯罪在刑期未滿一半即享外役監一事，法務部回應，易寶宏在監執行逾2年6月後，2022年1月提出外役監遴選之申請，由專家學者組成之外役監遴選委員會，以去識別化之方式逐案審查表決，經過半數出席委員表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行。法務部補充，新法完成修正前，法務部矯正署已從嚴調整外役監遴選標準，延長在監考核期間，並列舉消極排除事由。



時代力量指出，「外役監」的目的是受刑人在回歸社會前的重要銜接制度，透過無高牆、不點名等低度管理方式，讓受刑人逐步適應正常生活步調，逐步與社會接軌。不過，現在外役監卻淪為重大經濟和貪汙犯罪、權貴鑽漏洞之處，服刑不到刑期一半就能提早逍遙自在。

時代力量點名，其中2020 年 5 月因炒股案入獄的傅崐萁，情節最為離譜，才服刑六個月，同年 12 月就移至外役監。另外，2018 年 9 月因財產不明罪判刑 2 年的林益世，才服刑一年，隔年 9 月轉服外役監，皆明顯於「外役監」存在目的不符。

時代力量指出，法務部資料顯示，外役監收容人數最多的，是貪汙等重大經濟犯。然而犯法所得超過 5,000 萬的犯人目前共計 32 人，卻只有 9 個完全繳回犯罪所得，剩下 23 個人，一毛錢都沒有繳。



時代力量表示，早於 2019 年、2022 年陸續提出修法草案，包括貪汙罪、重大經濟罪犯未繳回犯罪所得之前，不得申請至外役監；殘餘刑期超過 2 年、以及重大暴力犯罪者，亦皆不得遴選至外役監，但修法時程都一直遭延宕。黨團認為不該用模糊「悛悔實據」來遴選受刑人，也呼籲立院儘速排審修法，別讓外役監成為權貴罪犯、重大暴力犯的避風港，入獄後卻逍遙過日子。

有關修法延宕問題，法務部回應，2022年9月15日「外役監條例」部分條文修正草案陳報行政院核定後，於同年月22日函請立法院審議，修正草案中也明確排除殺警案等惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害之犯罪者的申請資格，包括故意犯罪致死、所犯係十年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪。法務部也呼籲立院朝野黨團，早日完成修法程序，以回應民眾期待。



(翻攝自時代力量臉書專頁)