【台灣同志驕傲月】PANGU by Kenal推亞洲首款LGBTQ+ 元宇宙體驗

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)世界各地的人們都在慶祝同志驕傲月，致力於提倡尊重 LGBTQ+ 權利、文化及多元性。 為了實現更廣的 LGBTQ+ 多元倡議，PANGU by Kenal 將於10 月台灣同志驕傲月推出亞洲首個以 LGBTQ+ 為主題的元宇宙體驗 PANtopia。

PANGU by Kenal 創辦人 Kenny Ng 表示：“與LGBTQ+社群同行是所有人的終生過程， 支持並且為所有小眾社群倡議，不應只是始末於驕傲月。 因此，我們很高興推出我們的 3 年計劃——PANtopia，我們可以利用元宇宙的創新與創造， 建立更堅強的支持社群，為一個更加和諧和包容的社會努力。”

近年來，亞洲在 LGBTQ+ 多元及包容方面方面取得了重大進展。 例如，台灣在2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地方。 隨後，香港、日本和尼泊爾的法院對同性關係作出了有利的裁決。 在泰國，推進 LGBTQ+ 包容的後勢強勁。

在 Web 3.0 初期，我們從元宇宙開闢了擴大 LGBTQ+ 聲量和培養支持群體的新可能性。 透過遊戲和教育成份，PANtopia 充分利用了元宇宙體驗，提供了在現實世界中無法實現的方式來與 LGBTQ+社群及支持者建立聯繫和互動。 此遊戲體驗更聯合了還台灣彩虹平權大平台協會以及台灣同志諮詢熱 線協會，整合過去NGO與各方奮鬥累積的資源，並透過The Sandbox 平台將台灣驕傲帶入國際。

元宇宙提供了NGO新的媒介來溝通訴求 ，也提供企業有機會能接觸到更年輕的族群， 更是讓大眾在娛樂的過程中，能更了解LGBTQ+族群， 學會包容、理解、尊重。在遊戲過程中， 玩家將透過關卡發現我們隱含在其中的各族群的議題，跨性別友善、 職場平權、玩具去性別化等。

彩虹平權大平台副執行長林均諺表示:「 透過遊戲推廣平權著實是同志運動全新形式。 相信這樣嶄新的遊戲體驗，能夠接觸到更廣的受眾。」 台灣同志諮詢熱線協會行銷企劃部主任阮美嬴表示：「 熱線一直提供同志族群以及其家人朋友在人生的各個階段的扶持， 對於有機會透過熱線的資源協助其他夥伴，將是再期待不過的方式。 」有了這兩個深耕同志運動的NGO協助，無疑讓PANtopia 如虎添翼。

Kenny 補充道：“PANtopia 不僅僅是一種虛擬體驗。” 對於個人、企業、社群和非政府組織來說， 它是一個非常具有變革性的平台，可以匯聚下一代web 3的力量進行倡議、宣傳和參與。 我們期待利用元宇宙的力量，將未來帶入當下。”

“Proud Together” - 是2023 PANtopia 元宇宙的主線訴求，PANGU by Kenal 致力於創建一個社群， 讓每個人都可以在這個元宇宙中對自己的身份真正充滿信心。繼 2022 年首個在The Sandbox 上舉辦的LGBTQ+ 元宇宙成功後，PANtopia 將成另一個真實且富有表現力的社群平台，全年將在亞洲進行 LGBTQ+倡議，推廣擁抱多元，認識差異 。