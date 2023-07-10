肺癌蟬聯19年台灣頭號殺手且復發率高 醫：術前加免疫療法 有助降低死亡風險

(台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導)肺癌每年致死人數已破萬人，等於每小時就有1人因此過世，19年來都是國人癌症死因之首。醫師表示，為降低術後復發的可能，過去肺癌術前輔助治療以化療為主，但療效仍有加強空間，現加入免疫療法，治療後患者病理完全緩解率增加近11倍、且可延緩復發及降低死亡風險，使早期肺癌術前治療選項更趨完備。

肺癌長年蟬聯我國十大死因榜首，確診時常常已經是晚期、無法手術，成為癌友困境。台灣肺癌學會理事暨高雄長庚紀念醫院內科部副部長暨肺癌團隊召集人王金洲醫師提醒，肺部神經分布少，肺癌初期很少出現疼痛或不適，等到患者真的有感疼痛時，很高比例都已經發生癌細胞轉移，因此多加留意、定期篩檢十分重要!肺癌若發現時，期別越早、存活率越高，因此早期篩檢、治療為現階段肺癌防治的重要目標。

肺癌就算在第2期或第3期初發現，並且經手術完整切除，患者術後復發機會仍高達40%-70%，為降低術後復發的可能，近年逐漸出現「輔助性治療」，包括術後用來消滅肉眼看不到的殘留癌細胞的術後輔助治療，以及在手術前先縮小腫瘤的體積、降低患者身體負擔、增加治癒率的術前輔助治療。

台灣胸腔外科醫學會秘書長暨林口長庚紀念醫院胸腔及心臟血管外科系主任兼任胸腔外科主任趙盈凱醫師指出，目前早期肺癌的術後輔助選擇相當多樣化，包含了化療、放療、及標靶治療 ，近年也發現使用免疫治療進行輔助治療也可降低患者術後復發的機會；另一方面，術前輔助治療的選項相對單調，目前雖有化療可用，但選擇過於單一，而且對患者五年存活率的幫助仍有加強的空間。

近年癌症治療日益精準，免疫療法成為國際治療新興趨勢，醫界也逐漸將免疫療法使用時機向前推進，從過去使用於晚期治療，到近年已可用於早期患者的術後輔助，現又再度推進，首度被應用於術前輔助治療。王金洲表示，臨床上觀察到免疫療法、免疫合併療法在晚期肺癌治療成效顯著，現隨篩檢推廣，早期診斷患者增加，免疫療法提前至術前輔助將能有效降低術後的疾病復發率，實為一大福音。

趙盈凱也補充，研究指出對比過去術前單純輔助化療，合併免疫療法應用於肺癌術前輔助能降低疾病出現惡化或復發的機率 ，在TFDA核准免疫治療可用於術後輔助之後 ，如今又再踏入術前輔助的領域 ，將造福更多患者，使早期肺癌癌友擁有更多元、可負擔的治療選擇，有望成為翻轉癌友人生的新希望。

不過目前免疫療法須自費，術前要經過3次療程，總療程約花費新台幣40萬元，術後輔助化療加免疫療法，則約要價100萬元；副作用有可能引發自體免疫反應，造成皮膚起疹或甲狀腺出現問題等，可以靠類固醇會暫時停藥緩解。