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台北市南京西路天坑擴大 7/10封閉部分路段持續搶修

根據市府，南京西路路面因潮汐地下水漲高，攜帶大量泥沙，導致土壤掏空範圍增大，路面再度沉陷。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/10 09:25
台北市南京西路8日出現天坑後緊急開挖回填，民進黨台北市議員陳怡君（圖）10日指出，天坑灌漿修補完成後，9日晚間8時左右就恢復通車，但10日...

台北市南京西路8日出現天坑後緊急開挖回填，民進黨台北市議員陳怡君（圖）10日指出，天坑灌漿修補完成後，9日晚間8時左右就恢復通車，但10日... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台北市8日晚間傳出南京西路出現天坑，市府緊急派員修復，9日一度復舊，但發現仍有坍陷情形，今（10）日緊急封閉京西路（西寧北路至環河北路）雙向車道，持續搶修。

根據工務局，8日23時49分接獲通報，南京西路315號道路有掏空情形，新工處緊急調派機具到場開挖，並邀集台電、中華電信、自來水及衛工等管線單位確認，初步檢視各管線無破裂狀況後，先讓道路復舊。

中央社指，當時坑洞長約1.5公尺、寬約1公尺、深度約1公尺，搶修後於9日20時30分恢復東向西車道單向通車。原本預計10日可恢復雙向通行，但又在西寧北路至環河北路發現漏水點，只好先封閉搶修，請用路人繞道。

根據市府，南京西路311號前路面經過搶修，仍有坍陷情形，研判是損壞的污水管線因臨近淡水河畔，受潮汐變化影響，污水管止水困難，市府已於現場成立前進指揮所，持續搶修。為維護用路安全，10日封閉南京西路（西寧北路至環河北路）雙向車道。

衛工處說明，因污水管線破損，以致地下水持續將砂土沖刷流失，須將人孔止水，避免砂土隨水繼續流失。計劃將位於南京西路458號前污水人孔以混凝土填封止水，因此道路暫時不開放交通。衛工處負責確認管線狀況，新工處進行灌漿改良地質，穩定地層，確保周遭建築物不受影響。

根據自來水處，由於南京西路311號前路面下陷，自來水管線受下陷影響而脫接漏水，北水處已即時關閉制水閥止漏，南京西路303至325號、452至462號共108戶將暫時停水，10日上午9時於南京西路301及325號各設置臨時供水站，供民眾使用。用戶若有任何用水問題，可洽24小時客服專線（02）8733-5678或官網查詢相關資訊。

台北市南京西路天坑擴大 7/10封閉部分路段持續搶修

台北市南京西路天坑擴大 7/10封閉部分路段持續搶修
台北市南京西路路面坍陷緊急搶修（圖／北市工務局）
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更新時間 : 2023-07-10 16:31 GMT+08:00

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