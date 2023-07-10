〈財經主筆室〉國際郵輪大舉重返台灣市場 政府及旅遊業準備好了嗎？

台灣自去年10月起邊境開放後，睽違3年的國際郵輪，也終於在今年3月起重回台灣市場，根據基隆及高雄兩港的預報，今年的台灣的郵輪市場可望翻轉疫情前的市況，2023年將是不一樣的郵輪元年，因為母港作業航次大增，讓入境人數可望高於出境人數，預料為台灣賺入更多的觀光財，但台灣的政府及旅遊業者已經做好準備了嗎？
據基隆港務分公司在3月份的預估，今年基隆港預報有72航次郵輪靠泊，包括母港作業31航次、掛靠港作業41航次，其中有5次可見雙郵輪同時在港，並有高達12艘郵輪首航基隆港，總計預估帶來28萬以上旅客人次。
根據基隆港務分公司的預估，以今年到港航次屬性來看，推估北北基至少可以上看新台幣10億元產值，若能回到過去全盛巔峰的時期，估計將有上看40億元產值機會。
高雄港務公司今年3月統計，與新加坡的國際郵輪集團簽約，將高雄港變成郵輪母港，每周兩班來回高雄香港，預計全年可以開航78班次，帶進17億元觀光產值，再加上其他灣靠的郵輪，預報全年將近90班次郵輪規畫進港。
不過，高雄港務公司7月份最新資料顯示，今年高雄港已收到188艘次國際郵輪預報，包括164艘次母港和24艘次掛靠港，航次大幅增加，郵輪觀光產值可望比3月份預估值呈現翻倍成長。疫情的3年期間，到底基隆及高雄兩個港口，針對郵輪事業有作哪些的設施改進作業，因而能夠吸引國際郵輪重返台灣市場呢？
基隆港在疫情期間，將東、西岸旅客中心興建完成，並將碼頭浚深，提供更大噸位的郵輪停靠，另外優化通關設備，讓旅客可很快通關，短時間就可到基隆市區觀光。
高雄港最新完成的旅運中心，則是在今年3月起正式啟用，新的高雄港旅運中心有智慧化、電子化設備，通關快速，能夠迎接更多搭著郵輪前來的國際觀光客來台 ，設置22座人工證照查驗櫃檯、4座自動通關櫃台，提供便捷快速出入境，母港通關每小時2,100人、掛靠港通關每小時3,500人，並可以供最大的25萬噸級郵輪靠泊。
郵輪停靠港口型式可分為母港及掛靠港，郵輪停靠港口所帶來的經濟收益分為兩大部分：一為旅客在港口當地之觀光、購物、住宿與交通等消費。一為郵輪在港口的補給與維修等費用。
業者分析，郵輪母港之經濟收益為掛靠港的10~14 倍，以今年高雄及基隆兩港預報來看，母港的比例均不低，尢其是高雄港188艘次國際郵輪，其中就有164艘次母港，預期可帶來的潛在觀光收益不小，若能成功推動高雄港成為國際郵輪母港，不僅能帶動當地經濟發展、提升就業人口，甚至可將台灣的觀光資源行銷至全球。
只是，郵輪復航掀起一波旅遊熱潮，為城市注入新活水，若旅客下船後，沒有看到玩的、吃的景點，短時間就會失去讓旅客繼續留在台灣觀光的潛力，既然國際郵輪市場大舉重返台灣市場，台灣的政府及旅遊業者準備好了嗎？
台灣旅遊在網路上被很多人嫌爛，且貼文曝光後有不少人認同，若仔細看網友留言，普遍點出兩大缺點，第一，夜市美食是台灣特色，如今賣的東西大同小異，現今台灣夜市除了地點不一樣外，吃的東西都一樣，失去新鮮感。第二，台灣住宿價格太貴，不但貴，例假日還訂不到。台灣同等級住宿價格去跟日本、韓國比較，可能是別人的半價，如何能夠吸引國際觀光客在台灣停留意願呢？
交通部觀光局統計，今年前4月出國有291.5萬人次，不過入境旅客僅166.2萬人次，呈現觀光逆差。台灣人一窩峰的往國外跑，除了疫後報復性消費促使外，台灣旅遊價格太貴也是主因，如果就連台灣人都不認同台灣的觀光品質及價格，要如何吸引國外觀光客前來及停留呢？所以，國際郵輪重返台灣市場，台灣政府及旅遊業的努力，可能還得多加把勁!