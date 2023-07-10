〈財經主筆室〉國際郵輪大舉重返台灣市場 政府及旅遊業準備好了嗎？

台灣自去年10月起邊境開放後，睽違3年的國際郵輪， 也終於在今年3月起重回台灣市場，根據基隆及高雄兩港的預報， 今年的台灣的郵輪市場可望翻轉疫情前的市況，2023年將是不一 樣的郵輪元年，因為母港作業航次大增， 讓入境人數可望高於出境人數，預料為台灣賺入更多的觀光財， 但台灣的政府及旅遊業者已經做好準備了嗎？

據基隆港務分公司在3月份的預估，今年基隆港預報有72航次郵輪 靠泊，包括母港作業31航次、掛靠港作業41航次，其中有5次可 見雙郵輪同時在港，並有高達12艘郵輪首航基隆港，總計預估帶來 28萬以上旅客人次。

根據基隆港務分公司的預估，以今年到港航次屬性來看， 推估北北基至少可以上看新台幣10億元產值， 若能回到過去全盛巔峰的時期，估計將有上看40億元產值機會。

高雄港務公司今年3月統計，與新加坡的國際郵輪集團簽約， 將高雄港變成郵輪母港，每周兩班來回高雄香港，預計全年可以開航 78班次，帶進17億元觀光產值，再加上其他灣靠的郵輪， 預報全年將近90班次郵輪規畫進港。

不過，高雄港務公司7月份最新資料顯示，今年高雄港已收到188 艘次國際郵輪預報，包括164艘次母港和24艘次掛靠港， 航次大幅增加，郵輪觀光產值可望比3月份預估值呈現翻倍成長。疫 情的3年期間，到底基隆及高雄兩個港口， 針對郵輪事業有作哪些的設施改進作業， 因而能夠吸引國際郵輪重返台灣市場呢？

基隆港在疫情期間，將東、西岸旅客中心興建完成，並將碼頭浚深， 提供更大噸位的郵輪停靠，另外優化通關設備，讓旅客可很快通關， 短時間就可到基隆市區觀光。

高雄港最新完成的旅運中心， 則是在今年3月起正式啟用，新的高雄港旅運中心有智慧化、 電子化設備，通關快速， 能夠迎接更多搭著郵輪前來的國際觀光客來台 ，設置22座人工證 照查驗櫃檯、4座自動通關櫃台，提供便捷快速出入境， 母港通關每小時2,100人、掛靠港通關每小時3,500人， 並可以供最大的25萬噸級郵輪靠泊。

郵輪停靠港口型式可分為母港及掛靠港， 郵輪停靠港口所帶來的經濟收益分為兩大部分： 一為旅客在港口當地之觀光、購物、住宿與交通等消費。 一為郵輪在港口的補給與維修等費用。

業者分析，郵輪母港之經濟收益為掛靠港的10~14 倍， 以今年高雄及基隆兩港預報來看，母港的比例均不低，尢其是高雄港 188艘次國際郵輪，其中就有164艘次母港， 預期可帶來的潛在觀光收益不小， 若能成功推動高雄港成為國際郵輪母港，不僅能帶動當地經濟發展、 提升就業人口，甚至可將台灣的觀光資源行銷至全球。

只是，郵輪復航掀起一波旅遊熱潮，為城市注入新活水， 若旅客下船後，沒有看到玩的、吃的景點， 短時間就會失去讓旅客繼續留在台灣觀光的潛力， 既然國際郵輪市場大舉重返台灣市場， 台灣的政府及旅遊業者準備好了嗎？

台灣旅遊在網路上被很多人嫌爛，且貼文曝光後有不少人認同， 若仔細看網友留言，普遍點出兩大缺點，第一， 夜市美食是台灣特色，如今賣的東西大同小異， 現今台灣夜市除了地點不一樣外，吃的東西都一樣，失去新鮮感。第 二，台灣住宿價格太貴，不但貴，例假日還訂不到。 台灣同等級住宿價格去跟日本、韓國比較，可能是別人的半價， 如何能夠吸引國際觀光客在台灣停留意願呢？

交通部觀光局統計，今年前4月出國有291.5萬人次， 不過入境旅客僅166.2萬人次，呈現觀光逆差。 台灣人一窩峰的往國外跑，除了疫後報復性消費促使外， 台灣旅遊價格太貴也是主因， 如果就連台灣人都不認同台灣的觀光品質及價格， 要如何吸引國外觀光客前來及停留呢？所以， 國際郵輪重返台灣市場， 台灣政府及旅遊業的努力，可能還得多加把勁!