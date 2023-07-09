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【日本核廢水】澄清絕無偏袒日本　IAEA秘書長訪南韓：韓國人更應該擔心北韓核問題

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/09 21:29
IAEA秘書長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）會見南韓在野黨（圖／美聯社）

IAEA秘書長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）會見南韓在野黨（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）國際原子能總署（IAEA）日前表示，日本福島核廢水排放計畫符合國際安全規定， IAEA秘書長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）對於IAEA對於核廢水排放計畫的報告書澄清，他們已仔細得以科學分析評估過，並無偏袒日本，比起福島（核廢水問題），（韓國人）更應該擔心北韓核問題。

葛羅西訪韓期間會見了南韓在野黨，也接受了5家韓媒的獨家訪問，目的就是為了緩和南韓對於核廢水排放的憂慮。

韓聯社報導，葛羅西澄清，日本在首次公布核廢水排放計畫後，便在2021年主動要求IAEA審查該計畫，IAEA花了長達2年的時間做了評估，他們並沒有偏袒日本，IAEA所做的事情也不是為了日本而做。

對於路透社報導國際專家對於IAEA報告書的意見存在分歧一事，葛羅西也回應，參與報告的專家中，沒有任何一人不同意報告書中的內容。

另外，IAEA也強調，他們已在福島設立辦事處，一直到日本安全排放完核廢水之前，他們將駐守在福島監視排放情況。

朝鮮日報報導，葛羅西在採訪中被問到「很多韓國人似乎並不像擔心福島核廢水般的擔心北韓核問題」，葛羅西對此表示，北韓的核武問題方面，南韓處於最前線國家，韓國人可能因為已經習慣了這個問題，因此不會感到太大的恐懼，但他認為，比起福島（核廢水問題），韓國人更應該擔心北核問題。

葛羅西曾在2002年至2007年間擔任禁止化學武器組織（OPCW，Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons）秘書長，並訪問過一次北韓核設施。
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