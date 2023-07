【日本核廢水】澄清絕無偏袒日本　IAEA秘書長訪南韓：韓國人更應該擔心北韓核問題

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)國際原子能總署(IAEA)日前表示,日本福島核廢水排放計畫符合國際安全規定, IAEA秘書長葛羅西(Rafael Mariano Grossi)對於IAEA對於核廢水排放計畫的報告書澄清,他們已仔細得以科學分析評估過,並無偏袒日本,比起福島(核廢水問題),(韓國人)更應該擔心北韓核問題。

葛羅西訪韓期間會見了南韓在野黨,也接受了5家韓媒的獨家訪問,目的就是為了緩和南韓對於核廢水排放的憂慮。

韓聯社報導,葛羅西澄清,日本在首次公布核廢水排放計畫後,便在2021年主動要求IAEA審查該計畫,IAEA花了長達2年的時間做了評估,他們並沒有偏袒日本,IAEA所做的事情也不是為了日本而做。

對於路透社報導國際專家對於IAEA報告書的意見存在分歧一事,葛羅西也回應,參與報告的專家中,沒有任何一人不同意報告書中的內容。

另外,IAEA也強調,他們已在福島設立辦事處,一直到日本安全排放完核廢水之前,他們將駐守在福島監視排放情況。

朝鮮日報報導,葛羅西在採訪中被問到「很多韓國人似乎並不像擔心福島核廢水般的擔心北韓核問題」,葛羅西對此表示,北韓的核武問題方面,南韓處於最前線國家,韓國人可能因為已經習慣了這個問題,因此不會感到太大的恐懼,但他認為,比起福島(核廢水問題),韓國人更應該擔心北核問題。

葛羅西曾在2002年至2007年間擔任禁止化學武器組織(OPCW,Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)秘書長,並訪問過一次北韓核設施。