「限韓令」擋得住K-pop入境卻無法擋住中國粉絲的心　粉絲：總有辦法買到商品

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）2017年南韓部署高空飛彈防禦系統「薩德」（THAAD）後，中國開始實施「限韓令」，近日韓中關係之間的關係也不斷惡化，但這仍不敵中國K-pop粉絲追星的心，韓媒也時常報導，中國人仍時常透過網路的收看盜版韓劇。

韓聯社引述港媒南華早報報導，雖然中國當局從未正式證實「限韓令」的存在，但自2017年開始禁止韓劇、韓國電影、韓星唱片等一切與韓流相關事物進入中國。自兩年前限韓令開始較緩解後，K-pop粉絲們開始以創意的方法表達他們的「粉絲心」，試圖讓他們的偶像在中國建立起好形象。

一名自10幾年前開始愛上K-pop，居住於新疆維吾爾自治區的23歲粉絲曹某說，若K-pop偶像擁有大批粉絲，粉絲俱樂部的成員就會在海外大量購買偶像的專輯，並在中國販售，即使不方便，在任何情況下都還是有購買專輯的方法。

即使韓流在中國被禁止，大家都還是能有接觸到自己喜歡的偶像的方式，曹某表示，唯一的不同就是韓國明星們不再出現於中國的電視上，但事實上最近因為也沒什麼人看電視，所以效果並不顯著，粉絲對於韓流還是非常狂熱。

曹某說道，韓中之間的關係並不會影響粉絲對於偶像的心，但若偶像出現了任何反華情緒，這些粉絲就會立馬「脫粉」。

他表示，若自己喜歡的偶像牽涉到任何對中國的侮辱性發言或行為，粉絲就會把該偶像的相關商品賣掉，轉而追隨其他明星。

但另一名居住在深圳、南韓女團TWICE的18歲粉絲則表示，韓中關係的變化不會對大眾文化的消費產生影響，偶像的政治立場或見解也不會影響自己對他們的感情，他認為偶像的政治見解與他們的作品、商品並不相干。