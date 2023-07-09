〈投資理財〉風險及專業程度高 台灣生技股優質標的大盤點

7月是今年生技月，27日至30日將在台北南港展覽館1館4樓展出，共有4大展區，包括醫藥、醫療器材、精準醫療及基因檢測、細胞治療、智慧醫療、生技服務、製藥設備等。

其實生技醫療產業因為太過專業，風險偏高，在先進國家資本巿場中，常常規定專業法人才能投資，並不鼓勵自然人投資，但是台灣證券市場開放自由，並未限制自然人不得投資，風險伴隨而來，選擇標的尤應審慎考慮風險。

一般散戶常因不具備生技專業，不了解醫療專業知識，難以判斷標的良窳，常因相信不明來源利多或利空消息，追漲殺跌，造成損失。世界各國資本巿場都難逃人為炒作，或內線交易等不法情事；一般來說，散戶投資人還是選擇易懂、且已有獲利、穩定配發股利標的為宜，即使難懂的生技產業亦不例外，方能避免風險。

台灣生技產業已經獲利，且股利穩定，前景明確的企業不少，值得投資人關注，列為長期持有標的。以晟德（4213）為例，多年來在生技界攻城掠地，轉投資觸角之廣，已成為全台灣最大的生技控股公司，如以生技ETF視之，並不為過，財務健全，每年獲利穩定，股利亦佳，應值得一般自然人注意，評估是否能長期投資。

晟德面對當前全球金融環境惡劣，最大的優勢就是保有強大的現金流，去（2022）年創造90億元的現金流收入，使得資本額59億4756萬餘元，資本公積及保留盈餘已達142億7509萬餘元，滿手現金，此時正是尋覓投資標的，擴大生技版圖最佳時機。

今（2023）年第一季每股稅後盈餘1.67元，主要來自醫藥事業水劑營收，較去年同期成長52%，今年初晟德將益生菌事業豐華生技納入合併營收，另外來自投控事業的獲利包括金融資產評價獲利8.37億元，處分投資利益及股利收入4.28億元所致。

晟德今年第一季營收3.35億元，年增120%，在現今產業亂流變數多的經濟環境中，確實不易。晟德轉投資益生菌廠豐華生技，今年5月與韓國保健食品公司Nutrione為首的四家公司，簽署戰略合作協議（MOU），目標合作開發新型功能益生菌素材。

晟德預期下半年營運將優於上半年。2025年將打造7至8個市值可達300億元的生技獨角獸，擴大事業版圖企圖心強烈，值得肯定。

晟德今年每股配發1元現金股息，以及1元股票股利，已連續24年發放股利，合計每股分配股利為53.78元，近5年平均現金殖利率為2.49%，且自2017年起，每年都配發現金及股票股利，投資人如果耐心存股，收益頗佳。

晟德旗下轉投資醫藥創新領域，包括生物藥CDMO的永昕、順藥、長聖、博晟生醫，都是極具潛力的生技醫藥標的。由於晟德財務、業務均穩定，且股利亦佳，投資人可評估長期存股價值，風險應不高。

常廣（6630）是醫材股，由於微創醫療已是醫界手術領域的主流，可以減少病患在治療過程中，所受到不必要的傷害及風險，以及開刀後漫長復原的痛苦，尤其微創醫療手術器械是屬於精密工業，研發製造需要認證，耗時費事，極不容易，常廣自創品牌之路，備極辛苦，但亦值肯定。

常廣的品牌為「LAGIS」，取泰雅族語「長命百歲」之意，期許常廣的產品能夠在微創手術領域，幫助病患免除傳統開刀手術的痛苦，並且減少傷害死亡。由於微創手術器材發展快速，例如多用途槍型沖吸管、電燒器械，已讓醫事人員能以單手操作，切換包括沖洗、吸取、電燒、電凝等功能。

常廣2022年營收為4.42億元，毛利率50.4%，營業利益率18.5%，稅後淨利率16.1%，資產總額6億5875萬餘元，負債總額1億2449萬餘元，資本公積加保留盈餘為2億1469萬餘元，每股淨值16.7元，財務良好。2020年每股獲利1.01元，配息0.8元。2021年每股獲利1.53元，配息1元；2022年每股獲利2.22元，配息1.8元。

微創手術已成當今外科手術主流，成立已達20年的常廣，在微創手術器材領域中，已奠定良好基礎，長期財務、獲利及股利均穩定，投資人可評估長期存股價值。

生技產業涵蓋範圍廣泛，且極專業，尤其在新藥研發領域中，風險及專業程度高，未適合一般散戶投資，投資人仍應以已穩定獲利及股利佳之標的，例如佳醫、葡萄王、南光、健喬、旭富、東洋、杏一、啓弘、青松健康、泰宗、精華、晶碩等，基本面及未來展望佳者為首選。

生技月展示台灣產業發展的成果，以及未來成長潛力，但是投資人選擇長期存股標的時，仍應深入分析了解所投資標的基本面，不宜追漲殺跌。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思