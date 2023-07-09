Netflix韓劇「絕世網紅」5大看點　報復、懸疑題材讓網友直呼忍不住一直看下去

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Netflix原創韓劇「絕世網紅」於6月30日一次上線全劇12集，劇情描述著一名網紅在死後三個月復活開直播，她向觀眾訴說她成功的祕訣與故事，並諷刺著網紅世界、諷刺著觀看這些網紅的觀眾、粉絲們，劇情集結著近期超夯的復仇題材以及懸疑，網友們紛紛表示「讓人忍不住一直看下去」。

現今網路發達，幾乎人人都有一個社群媒體帳號，劇情以現今最火紅的Instagram為背景，人們在IG上分享自己的生活、關注別人所分享的資訊，各種美食、餐廳、景點、衣服、包包等所有的資訊都可以找到，與我們的生活息息相關，進而出現了「網紅」這個新職業，一個甚至可能比電視上的明星更具有影響力的職業。

死後復活的徐雅莉？

劇情的開始，是以一名網紅徐雅莉（朴圭瑛 飾）開直播講述自己爆紅的故事、網紅界中的秘密為起頭，他告訴觀眾，他將告訴大家她的故事、公開迅速成為百萬網紅的秘訣、公開網紅世界不為人知秘密。

徐雅莉原為一名小眾化妝品牌美容顧問，在好友的邀請下參加一個網紅的派對，卻也意外地捲入網紅的世界。她在一夕之間爆紅，並在短短的時間內成了一名百萬網紅。

然而，劇情在第一集就告訴大家徐雅莉在三個月前就已經死了，因此當佳賓會成員看見她開著直播都嚇得直發抖，一方面害怕自己的祕密被抖出，一方面想著「她到底是死了還是活著？」，而雅莉究竟又是為何「死掉」的呢？

佳賓會

佳賓會由一群知名網紅所組成，他們在徐雅莉成名初期十分看不起她，並且排擠、攻擊她。而在雅莉出名後，有些人開始想討好她，有些因為眼紅而想盡辦法的攻擊她，想讓她被迫退出網紅圈。

佳賓會成員在網路上看似光鮮亮麗，成員之間的感情看似美好，事實上背後藏著許多不為人知的祕密。

成為網紅的秘訣及好處

濾鏡、修圖是基本，名牌也成了必需品，只要過著令人羨慕的生活，就能吸引網友的關注。

再來，吸引知名人士注意、與名人建立好關係蹭流量、為自己製造好形象、為自己製造話題、善用人脈等，這些都是雅莉短時間內成為百萬網紅的「作弊方式」。

例如雅莉安排與知名模特兒崔春的「巧遇」，利用自己穿搭吸引她的注意力，讓自己曝光於崔春的貼文，增加流量及粉絲。

劇中負責管理及培養網紅的諮詢公司代表-朱成赫告訴雅莉，「追蹤數」代表著一切，網紅世界有著階級分層，擁有一萬、十萬、或甚至是百萬粉絲都有著不同的待遇。

成名後，賺錢是一定，另外還可得到許多名牌、美容室、家俱等各種免費贊助。

「在網路世界中加入一點點謊言，就有可能讓人生在一瞬間翻轉。」

bbbfamous究竟是誰？

在雅莉開始創辦IG後，開始有一名帳號為bbbfamous的網友傳訊息給她，並且在雅莉第一次遭遇失言風波時協助她挽回局面。

此後，這位bbbfamouse也不斷幫助著她，向她爆料一些佳賓會及其他網紅不為人知的秘密，但卻不願透露自己的真實身分，只是一直不斷地告訴雅莉「我是你的粉絲」、「像你這樣的人才應該要紅，這樣才是正義」等等，最後卻也因為一個誤會而想盡辦法攻擊雅莉。

雅莉、俊景、詩炫之間的三角戀

儘管是復仇、懸疑劇，韓劇不免還是得加入些愛情元素。

韓俊景（姜敏赫 飾）為韓國知名化妝品企業的代表理事，在第一次看見雅莉後就陷入她的魅力，對她十分感興趣。

尹詩炫（李清娥 飾）為海音文化財團理事長，不但家庭背景顯赫，還十分氣質、優雅，是佳賓會的大姊，但並沒有在經營社群媒體，徐雅莉總是吸引著她的注意力。

尹詩炫和韓俊景為前男女友關係，韓俊景總認為是尹詩炫將他拋棄，但事實上似乎另有原因，這三人之間的感情發展也令人感到好奇。