君品酒店雲軒西餐廳　推「調啤老爸」蛋糕、「蟹蟹超人老爸」饗宴

迎接即將到來的父親節，君品酒店雲軒西餐廳以「夏日沁涼啤酒」為主題概念推出全新造型蛋糕「調啤老爸」，6吋1,580元，於7月10日至8月5日開始預購，仿「啤酒杯」外型吸睛，以夏天熱帶水果-檸檬與芒果為主題設計，添加微醺滋味直攻老爸的心。另外，為犒賞辛苦的老爸們，宴會廳自7月10日推出五星級澎派食尚蟹宴：「蟹蟹超人老爸」饗宴，10人桌菜每桌15,000元+10%。

君品酒店今年推出俏皮可愛的啤酒造型蛋糕「調啤老爸」6吋1,580元，從視覺到味覺都洋溢夏日沁涼風情，口味選用夏季最受人喜愛的酸甜熱帶水果風味，以檸檬海棉蛋糕為基底，搭配檸檬醬奶餡、芒果凍、啤酒凍及新鮮芒果，再以檸檬啤酒糖水增添微醺滋味，啤酒泡沫造型則是滋味清爽、口感滑順的薄荷香堤奶霜，一入口就能嘗到檸檬的清香、夏季芒果的多層次酸甜豐富口感，讓最愛的老爸一吃就上癮。8月1日至8月8日可於雲軒西餐廳提貨。

歡慶父親節，不妨帶老爸來一頓星級饗宴，宴會廳自7月10日至8月13日推出「蟹蟹超人老爸」饗宴，10人桌菜每桌15,000元+10%，即日起凡下訂即加贈父親節限定「調啤老爸」6吋蛋糕乙顆！「蟹蟹超人老爸」饗宴菜單，主打500盤推薦菜色-福州酒蛋麵線及40隻活萬里蟹，另有麻辣跳跳雞、榨菜杏鮑菇、鱈魚相思、薯絲馬介修、星星果炖玉米雞湯、手工腐竹薏米糖水，其萬里蟹肉質結實、口感細緻且有嚼勁，蟹膏鹹香，蟹黃豐滿滑腴，令人回味無窮，愛不釋口，可於用餐前一週預訂，來場「蟹蟹超人老爸」饗宴的暢享美食佳餚派對。

君品酒店宴會廳訂位電話 : 02-2181-9999

父親節蛋糕訂購電話：02-21819977 / 02-21819950轉3255