台北老爺開胃食譜 迎夏相見歡

夏日艷陽高照，最容易影響食慾下降，這時正需要用不一樣的滋味滿足味蕾、補充元氣，揮別悶熱無力。台北老爺酒店迎接夏季，自即日起到9月底打造出餐桌上的盛典，Le Cafe咖啡廳推出「東南亞美饌」主題，匯集泰國、越南、緬甸等多國經典料理，以及明宮粵菜廳經典回歸的港式飲茶點心，一場舌尖上的異國旅行就此展開，解放對於美食和旅遊的渴望。另外，中山日本料理廳以季節性十足的鰻魚搭配牛排絕佳組合推出「元氣料理」套餐，提振精神且營養價值高，讓身體在夏天也能維持最佳狀態。

Le Cafe咖啡廳

東南亞美饌，異國飄香尋好味

東南亞料理向來因為有其獨特風味，對於夏日的心情與胃口都帶來助益，Le Cafe 咖啡廳林繼正主廚匯聚東南亞各國菜色輪番登場，以自助形式呈現，打造出精彩的盛夏好食光，菜色有清淡爽口且使用大量香草、蔬菜的越式佳餚; 酸、辣、鹹、甜並重的泰國美饌；還有以酸、辣見稱的緬甸料理，多樣新鮮食材搭配辛香料，堆疊出令人難以抗拒的異國風情，現在通通可以吃到飽，其中不少經典美味更是不可錯過。

泰式經典菜餚之一的「手工紅咖哩魚餅」，將新鮮的魚肉打成魚漿，包裹花枝與蝦仁，精選泰式辛香料、紅咖哩醬融入其中，塑形後放入油鍋中，以170度的高溫油炸4分鐘，略帶辛辣的紅咖哩香氣與鮮味在口中交疊。大多數民眾耳熟能詳的「越南牛肉湯」，慢火熬煮8個小時以上的牛骨高湯，加入檸檬和魚露進行調味，再依序放入河粉、洋蔥和豆芽菜，立即帶出不一樣的湯頭風味層次，最後鋪上涮過的牛肉片並且以新鮮香菜和青蔥點綴，整體清香爽口非常適合夏天。

至於「瑪莎曼咖哩牛肉」則選用被美國CNN有線新聞網評選為全世界最佳美食排行榜第一名的泰國瑪莎曼咖哩為基底，取用牛腩燉煮2小時，加入椰奶調味更加香濃滑順，牛腩口感軟硬適中、微辣入味，滿足味蕾上的刺激更能激發出食慾。

中山日本料理廳

元氣料理套餐，消暑滋補

進補不分時節，濕熱的夏天總是令人容易感到疲累，也是適合食補與恢復體力的好時機。日式料理向來喜愛用當季食材烹調，巧妙運用鰻魚、牧產以及當季鮮蔬，口味偏好清淡雅致，創作出讓夏日也能獲得滿滿元氣的料理。

為了充分傳遞夏季該有的美味，中山日本料理廳藍文彬主廚規劃「元氣料理」套餐，透過精湛廚藝，演繹出餐桌上清爽無負擔的美食祭典，不管是沁涼前菜、清爽壽司、精緻燒物或湯品都讓人胃口大開，每份套餐3,280元加一成服務費。



首先以口感清爽的「鮑魚佐涼豆腐麵」開啟套餐序曲，接著鮮甜誘人的生魚片和凝縮食材原味的天婦羅則有助於升溫食慾。老饕們引頸期待的「蒲燒元氣鰻魚」更是不容錯過，以甜中帶鹹的醬汁為主，與燒烤散發出的焦香味融為一體，更有助於彰顯鰻魚本身肉質鮮嫩的元氣滋味。「松露奶油煎牛排」濃郁的松露奶香氣息佐以美國肋眼牛排，嘗來肉質滑嫩，自然甜味在嘴裡迸發。最後以「櫛瓜蛤蜊清湯」為盛夏寫上完美句點，營養低卡又能吃出滿滿鮮味，調節體內濕氣達到清熱消暑目的。

明宮粵菜廳

港式飲茶點心，巧手演繹、美味嚴選

夏天需要的，是能充分滿足味蕾的美食佳餚，領略箇中滋味對身體又不會造成太大負擔，而精巧細緻的港式飲茶點心正是首選。明宮粵菜廳超人氣港式點心於午餐時段重磅回歸，單點每份售價200元起，以傳統好手藝，搭配對於食材的嚴格挑選，掀開蒸籠蓋時，伴隨著熱氣與香氣，大啖色香味形俱全，亦有不少高人氣品項，深獲老饕的青睞。

極為講究真功夫的「水晶蝦餃皇」，是以晶瑩剔透的水晶皮強調12摺痕細膩包覆，內餡以草蝦仁與豬油完美調和，體態美觀且白裡透紅，一口咬下蝦味多汁飽滿又彈牙。廣受饕客高度喜愛的「家鄉鹹水餃」，帶有皮酥內軟、鹹甜交疊的特性，好吃的秘訣是將內餡材料如油蔥、雞肉、蝦米、菜脯和蔥花於鍋中均勻拌炒，再取用自製的糯米皮包裹後放入油鍋內炸至金黃色澤，越咀嚼越是回味無窮。

造型特殊的「蜂巢炸芋頭酥」，深褐色外衣是以芋泥皮高溫油炸製成，炸至酥化起細絲仿如蜂巢，鬆軟芋泥包裹著以蠔油炒過的雞肉、香菇與蝦仁，一口咬下肉餡醬香四溢，甜中帶鮮，堪稱是視覺與口味的雙重體驗。