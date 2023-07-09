諾魯有意開採海底稀土 國際規範不全恐傷及生態

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）台灣的邦交國、太平洋島國諾魯僅有1.2萬人口，不過因為其政府打算開採深海海床上的稀土礦藏，而意外引爆國際上生態保護派及綠能轉型派的正反論戰，而正因為爭辯者似乎都站在支持環境保護一方，更顯爭議。

半島電視台報導，諾魯政府打算在海床上開採的是一種被稱為「多金屬結核」的海底岩石凝固物。這種凝固物一開始以鐵、錳等金屬的氫氧化物為核心，透過海水與金屬氫化、成岩、火山熱液、海解，甚至是微生物引發的沉澱等過程，逐漸「成長」為小至顯微鏡才可見、大到直徑幾十公分的岩石、金屬融合物。

這種特殊物質大約在1960年代後一度掀起各國研究、開採的風潮，不過因為要從深海將結核物提取自海面的技術需求和運送的成本過高，加上開採所需面臨的生態風險，後來商業化這種開採方式的熱情逐漸熄滅，沒想到現在又被重新提出。

支持諾魯政府開採的一方認為，這些金屬結核富含鎳、鈷、鋰等製作綠能電池的稀土元素，將有助於推動能源轉型，而反對的一方則認為，多金屬結核大部分只有馬鈴薯左右大小，若要取得足量勢必得對海床進行大規模開發，此舉將衝擊脆弱的海洋生態。

儘管有興趣的廠商承諾用最高環境規格，且認為在海中採礦比在陸地上製造更少碳排，環境保育人士卻擔心，除了海床上常見的生物會被暴露在挖泥疏濬的風險中，採礦設備運作的海底噪音也會對鯨豚等靠聲納辨位、求偶的海生動物造成壓力並干擾牠們生物習性，更不用提採礦衍伸的汙染等問題。

事實上，為了處理海床採礦的問題，聯合國支持的國際海底管理局（ISA）在1994年成立，藉此保護國際水域的海床並規範採礦問題。2001年後，ISA雖然核准了31個探勘許可，卻從沒有人成功取得採礦許可，不過這個慣例可能很快就會被諾魯打破。

根據聯合國海洋法，如果一個國家申請深海採礦，ISA需在2年內制定深海商業採礦的相關規約，若規約沒有完成，那採礦作業就可以直接開始。而諾魯確實已在2年前提出相關申請，但因為協商持續破局，規約遲遲沒有制定完成，最後ISA可能會因為這一漏洞，而被迫直接發給諾魯採礦許可。

諾魯的成功可能會鼓舞其他也想開採海底礦藏的國家與公司提出申請。環保人士擔心，競逐海底採礦的商業大戰可能一觸即發，最後在沒有妥善配套措施的情況下，將是環境與生態必須默默吞下這些負面衝擊。